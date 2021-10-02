В Грузии на Саакашвили завели еще одно дело

Саакашвили в Грузии уже осужден по двум делам Фото: EPA

"МВД расследует факт незаконного пересечения границы Михаилом Саакашвили – преступление, предусмотренное статьей 344 Уголовного кодекса Грузии. Все необходимые и процессуальные следственные действия по делу проводятся в активном режиме", – говорится в сообщении.

В прокуратуре также напомнили, что Саакашвили в Грузии был признан виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении бывшего депутата Грузии Валерия Гелашвили.

Кроме того, в отношении Саакашвили идет расследование еще по нескольким делам: о хищении 9 млн лари (77 млн грн), разгоне акции протеста в ноябре 2007 года и рейде на телеканал "Имеди".