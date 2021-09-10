"Ситуация такая, что надо спасать страну". Саакашвили не исключает, что его арестуют в Грузии

Саакашвили: Надо просто спасать страну, в том числе от того, чтобы она полностью не упала в руки Путину Фото: Mikheil Saakashvili / Facebook

Об этом он рассказал в эфире канала "1+1" 9 сентября.

"Ситуация такая, что надо просто спасать страну, в том числе от того, чтобы она полностью не упала в руки [президенту РФ Владимиру] Путину. Потому что все, что они сейчас делают: выступления против Европы, заявления, что европейцы нам не начальники, что мы не будем выполнять договоренности, – это все музыка для", – сказал политик.

Ведущая перебила Саакашвили и спросила, понимает ли он, что может быть арестован в Грузии.

"Да, могут [арестовать]. А что делать? Волка бояться – в лес не ходить. Когда я в свое время возвращался в Украину, точно знал, что [пятый президент Украины Петр] Порошенко может меня арестовать. И что? Я думаю, что народ Грузии, где я имею абсолютную поддержку (даже опросов не надо, я это знаю и чувствую), в конце концов все равно возьмет власть в свои руки. Все равно освободит страну", – ответил он.

Саакашвили 6 сентября сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов.