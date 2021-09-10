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"Ситуация такая, что надо спасать страну". Саакашвили не исключает, что его арестуют в Грузии

Саакашвили: Надо просто спасать страну, в том числе от того, чтобы она полностью не упала в руки Путину
Саакашвили: Надо просто спасать страну, в том числе от того, чтобы она полностью не упала в руки Путину
Фото: Mikheil Saakashvili / Facebook

Экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ в Украине Михаил Саакашвили понимает, что его могут арестовать по приезду в Грузию, но несмотря на эту угрозу, планирует поехать в страну.

Об этом он рассказал в эфире канала "1+1" 9 сентября. 

"Ситуация такая, что надо просто спасать страну, в том числе от того, чтобы она полностью не упала в руки [президенту РФ Владимиру] Путину. Потому что все, что они сейчас делают: выступления против Европы, заявления, что европейцы нам не начальники, что мы не будем выполнять договоренности, – это все музыка для", – сказал политик. 

Ведущая перебила Саакашвили и спросила, понимает ли он, что может быть арестован в Грузии. 

"Да, могут [арестовать]. А что делать? Волка бояться – в лес не ходить. Когда я в свое время возвращался в Украину, точно знал, что [пятый президент Украины Петр] Порошенко может меня арестовать. И что? Я думаю, что народ Грузии, где я имею абсолютную поддержку (даже опросов не надо, я это знаю и чувствую), в конце концов все равно возьмет власть в свои руки. Все равно освободит страну", – ответил он. 

Саакашвили 6 сентября сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. 

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

С июня 2020 года Саакашвили находится на должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В октябре 2020 года в Грузии прошли парламентские выборы. По данным ЦИК страны, выиграла правящая партия "Грузинская мечта", за нее проголосовали 48,22% избирателей. Их основного конкурента, блок "Единое национальное движение – Объединенная оппозиция", поддержали 27,18% пришедших на выборы.

Оппозиция отказалась признавать результаты выборов, обвинив власти в фальсификации итогов голосования. 2 ноября она объявила бойкот новому парламенту, несколько партий заявили об отказе от мандатов.

С тех пор в стране периодически проходили оппозиционные акции, на которых требовали перевыборов в парламент. В апреле 2021 года оппозиционные и правящая партия подписали документ о преодолении политического кризиса, а мае оппозиция прекратила бойкот парламента.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Грузия, выборы, Михаил Саакашвили, угрозы, власть
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