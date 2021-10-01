Саакашвили зовет граждан Грузии на митинг 3 октября

Саакашвили сегодня объявил о возвращении в Грузию, он сказал, что 3 октября присоединится к митингующим Фото: ЕРА (архив)

2 октября в Грузии пройдут местные выборы. Саакашвили заявил, что отдать на них голос за правящую партию "Грузинская мечта" "будет равносильно подписанию смертного приговора для Грузии".

"Поэтому 2 октября мы все должны пойти на выборы, чтобы спасти Грузию. А утром 3 октября давайте всей Грузией двинемся в Тбилиси, чтобы колонны были многочисленными, чтобы они не могли меня остановить. Я тоже присоединюсь к одной из этих колонн. Поэтому я прошу сделать колоны многочисленными и мощными, чтобы они не могли меня остановить. Если узурпирующему правительству удастся арестовать меня раньше, это должно еще больше укрепить нашу силу. В обоих случаях я не отступлю и надеюсь, что вы тоже", – написал он.