ГОРДОН
 
 
МИР

Саакашвили зовет граждан Грузии на митинг 3 октября

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Саакашвили сегодня объявил о возвращении в Грузию, он сказал, что 3 октября присоединится к митингующим
Саакашвили сегодня объявил о возвращении в Грузию, он сказал, что 3 октября присоединится к митингующим
Фото: ЕРА (архив)

Экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ в Украине Михаил Саакашвили 1 октября в Facebook призвал граждан страны выйти на митинг в Тбилиси.

2 октября в Грузии пройдут местные выборы. Саакашвили заявил, что отдать на них голос за правящую партию "Грузинская мечта" "будет равносильно подписанию смертного приговора для Грузии". 

оэтому 2 октября мы все должны пойти на выборы, чтобы спасти Грузию. А утром 3 октября давайте всей Грузией двинемся в Тбилиси, чтобы колонны были многочисленными, чтобы они не могли меня остановить. Я тоже присоединюсь к одной из этих колонн. Поэтому я прошу сделать колоны многочисленными и мощными, чтобы они не могли меня остановить. Если узурпирующему правительству удастся арестовать меня раньше, это должно еще больше укрепить нашу силу. В обоих случаях я не отступлю и надеюсь, что вы тоже", – написал он. 

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/401262984702638

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В октябре 2020 года в Грузии прошли парламентские выборы. По данным ЦИК страны, выиграла правящая партия "Грузинская мечта", за нее проголосовали 48,22% избирателей. Ее основного конкурента, блок "Единое национальное движение – Объединенная оппозиция", поддержали 27,18% пришедших на выборы.

Оппозиция отказалась признавать результаты выборов, обвинив власти в фальсификации итогов голосования. 2 ноября она объявила бойкот новому парламенту, несколько партий заявили об отказе от мандатов.

С тех пор в стране периодически проходили оппозиционные акции, на которых требовали перевыборов в парламент. В апреле 2021 года оппозиционные и правящая партия подписали документ о преодолении политического кризиса, а мае оппозиция прекратила бойкот парламента.

Саакашвили 6 сентября сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Через несколько дней он подтвердил это намерение, заметив, что осознает: его могут арестовать в Грузии. "Ситуация такая, что надо просто спасать страну, в том числе от того, чтобы она полностью не упала в руки [президенту РФ Владимиру] Путину", – объяснял политик.

27 сентября Саакашвили опубликовал в социальных сетях два билета на самолет из Киева в Тбилиси, заявив, что собирается прилететь в Грузию вместе с матерью Гиули Аласанией.

На следующий день премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили "будет задержан и заключен в тюрьму" сразу после прибытия в страну. 

1 октября утром политик сообщил о возвращении в Грузию. В МВД страны заявили, что он не пересекал границу страны, но руководитель офиса Саакашвили в Украине Мариам Барабаш говорит, что экс-президент все же находится в Грузии. По ее словам, политик объяснил решение ехать тем, что сейчас там "переломный момент, когда нужно делать выбор между Европой и прошлым".  

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, митинг, Ираклий Гарибашвили, Тбилиси, Единое национальное движение, местные выборы, Грузинская мечта
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это решение было очень предсказуемым". Совершивший каминг-аут Melovin обвинил украинский канал в предвзятом к себе отношении
"Это решение было очень предсказуемым". Совершивший каминг-аут Melovin обвинил украинский канал в предвзятом к себе отношении
Варочная поверхность AEG: выбираем свой вариант
Варочная поверхность AEG: выбираем свой вариант Актуально
"Боже, Леонтьева б никогда не узнала", "Одни зубы". В сети обсуждают свежее фото Леонтьева с Пугачевой
"Боже, Леонтьева б никогда не узнала", "Одни зубы". В сети обсуждают свежее фото Леонтьева с Пугачевой
Жена Павлика: Муж сказал, разведется, если сделаю нос
Жена Павлика: Муж сказал, разведется, если сделаю нос
Грег Чапкис отреагировал на откровенные снимки 38-летней жены, которая последовала примеру Спирс
Грег Чапкис отреагировал на откровенные снимки 38-летней жены, которая последовала примеру Спирс
"Повезло Потапу". Каменских появилась перед камерой в расстегнутом топе
"Повезло Потапу". Каменских появилась перед камерой в расстегнутом топе
  "Я поменяла планы и решила выпускать именно ее". Loboda презентовала песню Americano. Аудио
  "Я поменяла планы и решила выпускать именно ее". Loboda презентовала песню Americano. Аудио
"Пропитый видок у примы", "Юбку забыла надеть". Волочкова позировала с двумя мужчинами
"Пропитый видок у примы", "Юбку забыла надеть". Волочкова позировала с двумя мужчинами
"Богиня бессмертной красоты". Стоун обнародовала фото в бюстгальтере
"Богиня бессмертной красоты". Стоун обнародовала фото в бюстгальтере
"Эротичненько", "Брачные игры". Беленюк провел шуточный спарринг с Белодед. Видео
"Эротичненько", "Брачные игры". Беленюк провел шуточный спарринг с Белодед. Видео
"Очень секси". Никитюк снялась в ультрамини и с огромным декольте
"Очень секси". Никитюк снялась в ультрамини и с огромным декольте
"Так выглядит свобода". Освободившаяся из-под опеки отца Спирс обнародовала в сети откровенные фото
"Так выглядит свобода". Освободившаяся из-под опеки отца Спирс обнародовала в сети откровенные фото
"Мое солнышко". Лидер "БеZ обмежень" Танчинец показал жену в 13-ю годовщину свадьбы
"Мое солнышко". Лидер "БеZ обмежень" Танчинец показал жену в 13-ю годовщину свадьбы
  "А-ха-ха! Какая крутизна!" Мэр Киева Кличко вживую спел на сцене в клубе
  "А-ха-ха! Какая крутизна!" Мэр Киева Кличко вживую спел на сцене в клубе
"Пипка болит?", "Такая малышка". Седокова в мини-шортах забросила на мужа ногу
"Пипка болит?", "Такая малышка". Седокова в мини-шортах забросила на мужа ногу
  Солистка Go-A Павленко прокомментировала слухи о своей гомосексуальной ориентации
  Солистка Go-A Павленко прокомментировала слухи о своей гомосексуальной ориентации
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Покажи сиси", "Шикарная". Ефросинина позировала топлес перед зеркалом
"Покажи сиси", "Шикарная". Ефросинина позировала топлес перед зеркалом
"Как ей может быть за 60? Может быть, 30". 63-летняя Мадонна в чулках раздвинула ноги перед камерой
"Как ей может быть за 60? Может быть, 30". 63-летняя Мадонна в чулках раздвинула ноги перед камерой
"Фу, гадость", "Сосандрия". Дорофеева в прозрачной одежде показала смелые снимки с коллегами
"Фу, гадость", "Сосандрия". Дорофеева в прозрачной одежде показала смелые снимки с коллегами
"Эти раздвинутые ноги – перебор", "Очень странное фото". Волочкова показала "культурный" шпагат
"Эти раздвинутые ноги – перебор", "Очень странное фото". Волочкова показала "культурный" шпагат
"Фу!", "Разочарована", "Просто старый пердун". Эктор Хименес-Браво полностью обнажился перед камерой. Фото
"Фу!", "Разочарована", "Просто старый пердун". Эктор Хименес-Браво полностью обнажился перед камерой. Фото
"Какой пресс, она просто шикарна", "Ничего себе фигура в таком-то возрасте". В сети обсуждают фото 81-летней Людмилы Максаковой в бикини
"Какой пресс, она просто шикарна", "Ничего себе фигура в таком-то возрасте". В сети обсуждают фото 81-летней Людмилы Максаковой в бикини
"Это реклама лесби?", "Люди как люди, а Настя голая". Каменских в микроплавках снялась в объятиях подруги
"Это реклама лесби?", "Люди как люди, а Настя голая". Каменских в микроплавках снялась в объятиях подруги
"Ну наконец-то сиськи", "Хороши дыньки". Michelle Andrade оголилась для мужского глянца
"Ну наконец-то сиськи", "Хороши дыньки". Michelle Andrade оголилась для мужского глянца
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS