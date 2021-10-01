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Саакашвили сообщил о возвращении в Грузию

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году
Фото: ЕРА (архив)

Экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ в Украине Михаил Саакашвили 1 октября объявил в Facebook, что вернулся в Грузию.

"Доброе утро, Грузия. Уже из Грузии – спустя восемь лет", – написал Саакашвили на грузинском, его цитирует на русском портал "Новости Грузия"

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/401198191375784

Позже экс-президент опубликовал видео, в котором рассказал, что находится в Батуми. 

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/videos/390642109224051/

Общественному в пресс-службе партии "Единое национальное движение", основателем которой является Саакашвили, подтвердили, что Саакашвили прилетел в Грузию. 

Саакашвили 6 сентября сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Через несколько дней он подтвердил это намерение, заметив, что осознает: его могут арестовать в Грузии. "Ситуация такая, что надо просто спасать страну, в том числе от того, чтобы она полностью не упала в руки [президенту РФ Владимиру] Путину", – объяснял политик.

27 сентября Саакашвили опубликовал в социальных сетях два билета на самолет из Киева в Тбилиси, заявив, что собирается прилететь в Грузию вместе с матерью Гиули Аласанией.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

С июня 2020 года Саакашвили находится на должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В октябре 2020 года в Грузии прошли парламентские выборы. По данным ЦИК страны, выиграла правящая партия "Грузинская мечта", за нее проголосовали 48,22% избирателей. Их основного конкурента, блок "Единое национальное движение – Объединенная оппозиция", поддержали 27,18% пришедших на выборы.

Оппозиция отказалась признавать результаты выборов, обвинив власти в фальсификации итогов голосования. 2 ноября она объявила бойкот новому парламенту, несколько партий заявили об отказе от мандатов.

С тех пор в стране периодически проходили оппозиционные акции, на которых требовали перевыборов в парламент. В апреле 2021 года оппозиционные и правящая партия подписали документ о преодолении политического кризиса, в мае оппозиция прекратила бойкот парламента.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, Единое национальное движение, Гиули Аласания
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