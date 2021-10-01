Саакашвили сообщил о возвращении в Грузию

"Доброе утро, Грузия. Уже из Грузии – спустя восемь лет", – написал Саакашвили на грузинском, его цитирует на русском портал "Новости Грузия".

Позже экс-президент опубликовал видео, в котором рассказал, что находится в Батуми.

Общественному в пресс-службе партии "Единое национальное движение", основателем которой является Саакашвили, подтвердили, что Саакашвили прилетел в Грузию.

Саакашвили 6 сентября сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Через несколько дней он подтвердил это намерение, заметив, что осознает: его могут арестовать в Грузии. "Ситуация такая, что надо просто спасать страну, в том числе от того, чтобы она полностью не упала в руки [президенту РФ Владимиру] Путину", – объяснял политик.

27 сентября Саакашвили опубликовал в социальных сетях два билета на самолет из Киева в Тбилиси, заявив, что собирается прилететь в Грузию вместе с матерью Гиули Аласанией.