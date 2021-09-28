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"Будет заключен в тюрьму в ту же секунду". Премьер Грузии отреагировал на планы Саакашвили прилететь в Тбилиси

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Гарибашвили пообещал "ответственность за любые провокации"
Гарибашвили пообещал "ответственность за любые провокации"
Фото: EPA

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, объявивший о намерении прилететь на родину в день выборов, будет сразу же арестован в случае прибытия в Тбилиси. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, сообщают "Грузия online" и Civil.ge.

Гарибашвили обвинил бывшего президента в попытках "дестабилизации" и "создании хаоса" в стране, заявив, что "каждый будет нести полную ответственность за любые провокации".

"Как только (Саакашвили) войдет на нашу землю, он будет задержан и заключен в тюрьму в ту же секунду... Допустим, он прилетел вечером, что должно произойти? Никто на свете не сможет помешать исполнению закона. Те, кто попытаются, – попадут в тюрьму. Мы гарантируем это именем закона и государства... Саакашвили осужден, он заслуживает тюрьмы, он совершил непоправимые ошибки и нанес большой ущерб нашей стране, нашему государству", – заявил премьер.

Он также не верит в заявления, что граждане выйдут защищать Саакашвили.

"На что он способен, бедняга, они с трудом могут собрать 5 тыс. человек, и то в часы пик", – добавил политик.

27 сентября Саакашвили опубликовал в социальных сетях два билета на самолет из Киева в Тбилиси, заявив, что собирается прилететь в Грузию на выборы 2 октября вместе с матерью Гиули Аласанией.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

С июня 2020 года Саакашвили находится на должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В октябре 2020 года в Грузии прошли парламентские выборы. По данным ЦИК страны, выиграла правящая партия "Грузинская мечта", за нее проголосовали 48,22% избирателей. Их основного конкурента, блок "Единое национальное движение – Объединенная оппозиция", поддержали 27,18% пришедших на выборы.

Оппозиция отказалась признавать результаты выборов, обвинив власти в фальсификации итогов голосования. 2 ноября она объявила бойкот новому парламенту, несколько партий заявили об отказе от мандатов.

С тех пор в стране периодически проходили оппозиционные акции, на которых требовали перевыборов в парламент. В апреле 2021 года оппозиционные и правящая партия подписали документ о преодолении политического кризиса, в мае оппозиция прекратила бойкот парламента.

Теги: Грузия, выборы, Михаил Саакашвили, арест, Ираклий Гарибашвили, Тбилиси
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