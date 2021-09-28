"Будет заключен в тюрьму в ту же секунду". Премьер Грузии отреагировал на планы Саакашвили прилететь в Тбилиси

Гарибашвили обвинил бывшего президента в попытках "дестабилизации" и "создании хаоса" в стране, заявив, что "каждый будет нести полную ответственность за любые провокации".

"Как только (Саакашвили) войдет на нашу землю, он будет задержан и заключен в тюрьму в ту же секунду... Допустим, он прилетел вечером, что должно произойти? Никто на свете не сможет помешать исполнению закона. Те, кто попытаются, – попадут в тюрьму. Мы гарантируем это именем закона и государства... Саакашвили осужден, он заслуживает тюрьмы, он совершил непоправимые ошибки и нанес большой ущерб нашей стране, нашему государству", – заявил премьер.

Он также не верит в заявления, что граждане выйдут защищать Саакашвили.

"На что он способен, бедняга, они с трудом могут собрать 5 тыс. человек, и то в часы пик", – добавил политик.

27 сентября Саакашвили опубликовал в социальных сетях два билета на самолет из Киева в Тбилиси, заявив, что собирается прилететь в Грузию на выборы 2 октября вместе с матерью Гиули Аласанией.