В МВД Грузии заявили, что Саакашвили не пересекал границу

В то же время руководитель офиса Саакашвили в Украине Мариам Барабаш сказала "Первому каналу", что политик покинул территорию Украины вчера и сейчас находится в Грузии.

По словам Барабаш, три дня назад Саакашвили собрал свою команду в Киеве и сказал, что "едет в Грузию, потому что сейчас переломный момент для страны, когда нужно делать выбор между Европой и прошлым".