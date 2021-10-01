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Задержание Саакашвили. Посла Грузии вызвали в МИД Украины

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Посла Грузии вызвали в МИД
Посла Грузии вызвали в МИД
Фото: depositphotos.com

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Грузии в Киеве Теймураза Шарашенидзе из-за задержания главы украинского Исполкома реформ, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом в комментарии "РБК-Украина" 1 октября сообщил спикер украинского МИД Олег Николенко.

"В Министерство иностранных дел пригласили руководителя посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах задержания Михаила Саакашвили", – сказал спикер.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

Саакашвили 6 сентября 2021 года сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Через несколько дней он подтвердил это намерение, отметив, что осознает: его могут арестовать в Грузии. "Ситуация такая, что надо просто спасать страну, в том числе от того, чтобы она полностью не упала в руки [президенту РФ Владимиру] Путину", – объяснял политик.

27 сентября Саакашвили опубликовал в социальных сетях два билета на самолет из Киева в Тбилиси, заявив, что собирается прилететь в Грузию вместе с матерью Гиули Аласанией.

На следующий день премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили "будет задержан и заключен в тюрьму" сразу после прибытия в страну. 

Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в ГрузиюСаакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим

В МВД Грузии заявили, что он не пересекал границу страны, но руководитель офиса Саакашвили в Украине Мариам Барабаш сказала, что экс-президент все же покинул Украину и находится в Грузии. По ее словам, политик объяснил решение ехать тем, что сейчас там "переломный момент, когда нужно делать выбор между Европой и прошлым".  

Вечером 1 октября Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Он не привел других деталей относительно задержания экс-президента, сказав только, что его провели "на высшем уровне" и сейчас Саакашвили находится в пенитенциарном учреждении. По данным главы грузинского правительства, Саакашвили прибыл в Грузию из Украины.

МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, МИД Украины, Олег Николенко, Теймураз Шарашенидзе, задержание Саакашвили в Грузии
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