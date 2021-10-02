Саакашвили объявил голодовку в грузинской тюрьме

Саакашвили после задержания встретился с омбудсменом в тюрьме. По словам Ломджарии, у политика нет особых жалоб на здоровье. Он также сообщил, что сам открыл дверь квартиры полиции и не оказывал сопротивления во время ареста.

Омбудсмен отметила, что Саакашвили задержали в Тбилсии в съемной квартире. Также она сообщила, что политик объявил голодовку и потребовал встречи с консулом Украины.

По ее словам, голодовку Саакашвили объявил потому, что не согласен с выдвинутыми против него обвинениями и с вынесенными ранее приговорами по уже рассмотренным в суде делам.

Кроме того, экс-президент "не захотел говорить об обстоятельствах своего приезда в Грузию", отметила Ломджария.