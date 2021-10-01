Гордон – Зеленскому: Прошу вас посодействовать тому, чтобы гражданина Украины Саакашвили поскорее выпустили из тюрьмы в Грузии

Гордон напомнил, что последние годы Саакашвили жил в Украине и получил украинское гражданство.

"Михаил Саакашвили сыграл огромную роль в том, чтобы Украина оставалась демократическим государством. Я искренне уважаю этого человека, я люблю его и считаю, что Михаилу Саакашвили нужно немедленно вернуть свободу. Я обращаюсь к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой посодействовать тому, чтобы гражданина Украины Михаила Саакашвили, выдающегося человека и реформатора, поскорее выпустили из тюрьмы", – сказал Гордон.

Он назвал Грузию братской страной и отметил, что в этой стране есть много людей, которым не нравились реформы, которые проводил Саакашвили во время своего президентства, поскольку они мешали их коррупционным схемам.

"Михаил Саакашвили – великий президент, великий реформатор, сумевший самую нищую, самую отсталую, самую коррупционную, погрязшую в преступности постсоветскую страну превратить в процветающую. 10 лет Михаил Саакашвили был у руля Грузии. Это 10 лет впечатляющих реформ, которые потрясли весь мир. Естественно, что люди внутри Грузии разделились на тех, кто приветствует реформы, и тех, кто от этих реформ пострадал, потому что пострадали их преступные, коррупционные действия", – считает журналист.

Он обратился к Саакашвили и пожелал ему "стойкости и уверенности в завтрашнем дне".

"Потому что завтрашний день и для Саакашвили, и для Грузии, уверен, будет прекрасным", – подчеркнул Гордон.

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