Деканоидзе: Уверена, что Саакашвили очень скоро выйдет на свободу

Деканоидзе: Я знала, что он приезжает, и знала, что он находится в Грузии Фото: Центр економічної стратегії / Centre for Economic Strategy / Facebook

"Я знала, что он приезжает, и знала, что он находится в Грузии. И честно говоря, то, как действовала власть и что она говорила, – это было ужасно. Потому что целый день они говорили, что его нет на территории Грузии, а вечером его задержали", – сказала она.

По словам Деканоидзе, Саакашвили прибыл в Грузию, чтобы "создать новую политическую реальность".

"Я уверена, что он очень скоро выйдет на свободу. Я уверена", – сказала политик.