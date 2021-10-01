"Мы вместе и любим друг друга". Ясько опубликовала видео с Саакашвили, записанное накануне его отъезда в Грузию

"Мы записали это видео до отъезда Михаила Саакашвили в Грузию. О том, что мы вместе. О том, что любим друг друга и поддерживаем. Любовь и борьба за свое государство – это благородное дело!" – отметила она.

Ясько подчеркнула, что поддерживает борьбу Саакашвили.

"Потому что только настоящие борцы с таким большим сердцем и любовью к своему государству могут изменить мир! Только такие, как Миша, готовы рисковать за свою родину. Я его полностью поддерживаю. Потому поступила бы так же в отношении Украины... Михаил Саакашвили – гражданин Украины, и мы должны защищать наших граждан!" – написала депутат.