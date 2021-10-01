Зеленский обеспокоен новостями о задержании Саакашвили в Грузии – Никифоров

"Внимательно следим за сообщениями о задержании председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Президент Владимир Зеленский обеспокоен такими новостями и тоном заявлений, которые звучат в Грузии относительно возможного развития ситуации", – отметил он.

Никифоров добавил, что Украина обращается к грузинской стороне за разъяснениями по поводу обстоятельств и причин задержания.

"Посольство Украины в Грузии пока не получило официальной информации о задержании. Но наши консулы уже работают над тем, чтобы предоставить Михаилу Саакашвили всю необходимую помощь", – подчеркнул он.