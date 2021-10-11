Объявивший голодовку Саакашвили заявил, что намерен "дотянуть живым" до второго тура местных выборов в Грузии

"Я сделаю все, чтобы даже в условиях голодовки дотянуть живым до 30 октября", – говорится в заявлении Саакашвили.

Генеральный директор телеканала Mtavari, адвокат Саакашвили Ника Гварамия опроверг информацию о значительном ухудшении здоровья экс-президента из-за голодовки.

Гварамия после сегодняшней встречи с Саакашвили отметил, что состояние здоровья политика стабильное.

Помимо этого, адвокат ознакомил журналистов с заявлением Саакашвили, в котором тот призывает своих сторонников сконцентрироваться на втором туре местных выборов.

Сегодня экс-президента в тюрьме навещают его мать Гиули Аласания и дети – Николоз и Эдуард.