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Объявивший голодовку Саакашвили заявил, что намерен "дотянуть живым" до второго тура местных выборов в Грузии

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Саакашвили призвал своих сторонников сконцентрироваться на втором туре местных выборов
Саакашвили призвал своих сторонников сконцентрироваться на втором туре местных выборов
Фото: ЕРА

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который находится в грузинской тюрьме и голодает 11 дней, заявил, что намерен "дотянуть живым" до второго тура местных выборов в Грузии, назначенного на 30 октября. Об этом 11 октября сообщает проект "Радио Свобода" "Эхо Кавказа".

"Я сделаю все, чтобы даже в условиях голодовки дотянуть живым до 30 октября", – говорится в заявлении Саакашвили.

Генеральный директор телеканала Mtavari, адвокат Саакашвили Ника Гварамия опроверг информацию о значительном ухудшении здоровья экс-президента из-за голодовки.

Гварамия после сегодняшней встречи с Саакашвили отметил, что состояние здоровья политика стабильное.

Помимо этого, адвокат ознакомил журналистов с заявлением Саакашвили, в котором тот призывает своих сторонников сконцентрироваться на втором туре местных выборов.

Сегодня экс-президента в тюрьме навещают его мать Гиули Аласания и дети – Николоз и Эдуард.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

6 сентября 2021 года Саакашвили сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. Экс-президент Грузии 1 октября объявил голодовку.

1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения Саакашвили границы.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии. Зеленский заявил, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину.

Теги: Грузия, выборы, Михаил Саакашвили, голодовка
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