Сторонники Саакашвили провели стихийную акцию у грузинской тюрьмы

Люди требовали освобождения Саакашвили и призывали его прекратить голодовку.

"Как и все собравшиеся здесь, я очень обеспокоен. Миша, может хотя бы на время ты остановишь [голодовку] или подумаешь о лечении… Я всегда был, есть и буду рядом, но сейчас твое здоровье очень важно", – сказал брат экс-президента Давид Саакашвили.

Гендиректор телеканала "Мтавари" Ника Гварамия, который является одним из адвокатов Саакашвили, планирует встретиться со своим подзащитным 11 октября. По его словам, адвокаты не могут действовать против воли Саакашвили, но постараются сделать все возможное, чтобы жизни политика не угрожала опасность.

Личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе 10 октября сообщил, что состояние политика на 10-й день голодовки ухудшилось. По словам врача, политик отказывается принимать и мед с соком, о котором заявляла пенитенциарная служба. В настоящее время он принимает только воду.

Пенитенциарная служба Грузии информацию об ухудшении здоровья политика опровергла. В ведомстве заявили, что "жизненные показатели заключенного в норме, он находится под постоянным наблюдением медицинского персонала", отмечает "Новости-Грузия".

10 октября жители грузинского села Мунгало привезли к руставской тюрьме продукты – выпечку, баранину, соки, мед – и попросили Саакашвили прекратить голодовку. Об этом сообщила грузинская служба "Радио Свобода".

"Грузии нужен Михаил Саакашвили, поэтому мы просим его прекратить голодовку. Все, что вы здесь видите, было собрано от имени всей деревни", – сказал житель Мунгало Мохаммад Эйбов.