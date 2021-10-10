ГОРДОН
 
 
МИР

Четвертый президент Грузии назвал Саакашвили политзаключенным

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Маргвелашвили: Меня не может не беспокоить то, что третий президент Грузии сидит в тюрьме и голодает
Маргвелашвили: Меня не может не беспокоить то, что третий президент Грузии сидит в тюрьме и голодает
Фото: ЕРА

Четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили 8 октября в эфире грузинского канала Pirveli назвал третьего президента страны Михаила Саакашвили политическим заключенным.

По мнению Маргвелашвили, дело против Саакашвили – политическое и грузинский суд "терпит неудачу" в нем. 

9 октября на странице Саакашвили в Facebook опубликовали видеокомментарий Маргвелашвили. 

"Если может быть человек, который выступал против Саакашвили как политика с самого первого дня его пребывания в политике, то это я. [...] Но я не могу не заявить, что я не признаю политического веса его шага, его личных качеств, его личного мужества в этом шаге. [...] И меня не может не беспокоить то, что третий президент Грузии сидит в тюрьме и голодает. Нравится мне это или нет, но я гражданин Грузии, и это тяжелое событие для моей страны и биографии моей страны. Как ни крути, Саакашвили – это очень политически важная часть истории Грузии, и то, что этот человек сегодня сидит в тюрьме и голодает, само по себе все очень усложняет", – заявил Маргвелашвили. 

Саакашвли 1 октября объявил голодовку в грузинской тюрьме, так как считает себя политическим заключенным. Он не согласен с выдвинутыми обвинениями и с вынесенными ранее приговорами по уже рассмотренным в суде делам. Он не один раз говорил, что не намерен прекращать голодовку. За первые восемь дней политик, по словам адвоката, похудел на 12 кг.  

8 октября Саакашвили посетил его личный врач Николоз Кипшидзе. Соратники Саакашвили заявили в тот день о "беспрецедентном" количестве камер видеонаблюдения в тюрьме, где содержат политика. 

По словам Кипшидзе, у экс-президента началась анемия, хоть внешне он и выглядит нормально. Врач рассказал, что Саакашвили согласился пить натуральные соки, но у него закончились деньги, выделенные на месяц, и купить другие продукты в тюремном магазине он не может. По словам Кипшидзе, состояние здоровья политика будет ухудшаться.

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/videos/916369082297875/

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

6 сентября 2021 года Саакашвили сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. Экс-президент Грузии 1 октября объявил голодовку.

1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения Саакашвили границы.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии. Зеленский заявил, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, Георгий Маргвелашвили, заключенные, политзаключенные, задержание
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Арахамия рассказал журналистам, как сломал руку
Арахамия рассказал журналистам, как сломал руку
"Мы уже в ожидании чуда", "Красивая, как цветочек". Ани Лорак позировала на отдыхе в мужской рубашке, скрывающей живот
"Мы уже в ожидании чуда", "Красивая, как цветочек". Ани Лорак позировала на отдыхе в мужской рубашке, скрывающей живот
33-летняя Адель рассказала, как без диет похудела на 45 кг. Фото до и после
33-летняя Адель рассказала, как без диет похудела на 45 кг. Фото до и после
"Сквозь трусы пирожок видно", "Это уже слишком". Дорофеева снялась на корточках в прозрачном белье
"Сквозь трусы пирожок видно", "Это уже слишком". Дорофеева снялась на корточках в прозрачном белье
  Фронтмен группы "БеZ обмежень" Танчинец рассказал, почему шесть лет назад отказался от мяса
  Фронтмен группы "БеZ обмежень" Танчинец рассказал, почему шесть лет назад отказался от мяса
  "Пися в ротик". Полякова рассказала, как отреагировала на предложение мужа попробовать позу "69"
  "Пися в ротик". Полякова рассказала, как отреагировала на предложение мужа попробовать позу "69"
Потап заявил о возвращении дуэта "Потап и Настя" в обновленном составе
Потап заявил о возвращении дуэта "Потап и Настя" в обновленном составе
Состояние заразившейся коронавирусом Гузеевой ухудшилось – СМИ
Состояние заразившейся коронавирусом Гузеевой ухудшилось – СМИ
"Я так долго молчала". Никитюк призналась Притуле в любви. Он напомнил, что у него есть дети
"Я так долго молчала". Никитюк призналась Притуле в любви. Он напомнил, что у него есть дети
  "Темна вода". Tayanna выпустила новый трек. Аудио
  "Темна вода". Tayanna выпустила новый трек. Аудио
  "Тыква почти не ощущается, но придает тесту особенную структуру". Рецепт тыквенного домашнего хлеба от кулинарного эксперта
  "Тыква почти не ощущается, но придает тесту особенную структуру". Рецепт тыквенного домашнего хлеба от кулинарного эксперта
  "А Оля ваша была там-то и там-то". Полякова заявила, что Билык на светском мероприятии доложила ее мужу, где и с кем она была без него
  "А Оля ваша была там-то и там-то". Полякова заявила, что Билык на светском мероприятии доложила ее мужу, где и с кем она была без него
43-летняя Ани Лорак показала тело в купальнике, прикрыв живот
43-летняя Ани Лорак показала тело в купальнике, прикрыв живот
"Красивые девочки всегда выбирают мощных парней". Потап трогательно рассказал о своих чувствах к Каменских
"Красивые девочки всегда выбирают мощных парней". Потап трогательно рассказал о своих чувствах к Каменских
Назван итальянский город, в котором состоится "Евровидение 2022"
Назван итальянский город, в котором состоится "Евровидение 2022"
"Выглядит лучше, чем когда-либо". 63-летняя Мадонна выпятила голую грудь крупным планом
"Выглядит лучше, чем когда-либо". 63-летняя Мадонна выпятила голую грудь крупным планом
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Пися в ротик". Полякова рассказала, как отреагировала на предложение мужа попробовать позу "69"
"Пися в ротик". Полякова рассказала, как отреагировала на предложение мужа попробовать позу "69"
"Сквозь трусы пирожок видно", "Это уже слишком". Дорофеева снялась на корточках в прозрачном белье
"Сквозь трусы пирожок видно", "Это уже слишком". Дорофеева снялась на корточках в прозрачном белье
43-летняя Ани Лорак показала тело в купальнике, прикрыв живот
43-летняя Ани Лорак показала тело в купальнике, прикрыв живот
"Выглядит лучше, чем когда-либо". 63-летняя Мадонна выпятила голую грудь крупным планом
"Выглядит лучше, чем когда-либо". 63-летняя Мадонна выпятила голую грудь крупным планом
"Самая красивая девочка в мире", "Естественность". Брежнева оголила глубокое декольте
"Самая красивая девочка в мире", "Естественность". Брежнева оголила глубокое декольте
"Съемки в порнушке", "Погнали!" Голый Тарзан снялся с красным мегафоном
"Съемки в порнушке", "Погнали!" Голый Тарзан снялся с красным мегафоном
"Ненасытная", "Думал, колени у Леси грязные и толстые, а то два любовника". Никитюк прижалась грудью к лысым мужчинам
"Ненасытная", "Думал, колени у Леси грязные и толстые, а то два любовника". Никитюк прижалась грудью к лысым мужчинам
"Я так долго молчала". Никитюк призналась Притуле в любви. Он напомнил, что у него есть дети
"Я так долго молчала". Никитюк призналась Притуле в любви. Он напомнил, что у него есть дети
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS