Саакашвили обратился к международному сообществу из-за задержания в Грузии

"1 октября меня арестовали и поместили в тюрьму. Арест был основан на двух приговорах суда, которые никто в мире не признает, а также на ордере на арест по двум незавершенным делам", – отмечает он.

Саакашвили подчеркнул, что в соответствии с законодательством Грузии, любое лицо, задержанное на основании действующего и продолжающегося дела, должно быть незамедлительно доставлено в суд.

"Меня уже девять дней держат в тюрьме без слушания, и моему адвокату судья по делу сегодня сказал, что в ближайшие недели слушаний не ожидается. Существует очевидная попытка не допустить моего появления на публике перед запланированным вторым туром выборов, в то время как почти в каждом крупном городе моя партия идет плечом к плечу с партией ["Грузинская мечта" Бидзины] Иванишвили. Надеюсь, вы не оставите незамеченным это дело о заточении без суда", – добавил политик.