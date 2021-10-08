"Свободу – Мише!" Улицы Тбилиси расписали требованием освободить Саакашвили. Фоторепортаж
Фото: Mikheil Saakashvili / Facebook
Фото: Mikheil Saakashvili / Facebook
Фото: Mikheil Saakashvili / Facebook
Фото: Mikheil Saakashvili / Facebook
Фото: Mikheil Saakashvili / Facebook
Фото: Mikheil Saakashvili / Facebook
Неизвестные написали на улицах Тбилиси призыв освободить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Фотографии опубликовали
8 октября на его официальной странице в Facebook. На снимках, часть которых была сделана в центре Тбилиси – на проспекте Руставели, видно, что призыв "Свободу – Мише!" нанесен зеленой краской на тротуары, столбы и лестницы. Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября
, он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. Экс-президент Грузии объявил голодовку
.