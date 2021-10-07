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"Не дают матрас и телевизор". Адвокат заявил, что Саакашвили создают бытовые проблемы в тюрьме

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Представители власти подчеркивают, что в тюрьме ко всем заключенным относятся одинаково
Представители власти подчеркивают, что в тюрьме ко всем заключенным относятся одинаково
Фото: Yan Dobronosov / Facebook

Адвокат Георгий Гелхаури, встретившийся 7 октября в тюрьме с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, заявил, что тюремная администрация сознательно создает его подзащитному бытовые проблемы. Об этом сообщает телекомпания Mtavari.

"Они создают как можно больше проблем, чтобы Саакашвили чувствовал себя неуютно. К нему подходят избирательно, ему не дают матрас, телевизор, которые он имеет право иметь. Многие осужденные пользуются этими правами в учреждении. У него нет телевизора только потому, что он Михаил Саакашвили", – сказал журналистам Гелхаури.

Он добавил, что Саакашвили также ограничили в звонках по телефону и праве на посещения. В основном его навещают юристы.

Депутат находящейся у власти партии "Грузинская мечта" Ираклий Заркуа заявил, что "комфортные условия" для Саакашвили в тюрьме создавать не будут, пишет Mtavari.

"Что касается голодовки, то это его право объявить голодовку, выразить другие формы протеста... Что касается комфорта, извините, сейчас, наоборот, я вижу разницу между тем, какую тюремную систему он оставил в 2012 году, и тем, в какой тюрьме он сидит сейчас", – сказал Заркуа.

Он также подчеркнул, что "телевизор в протоколе не предусмотрен", но его могут принести родственники, а мобильные телефоны выдают заключенным по одинаковому графику. "В нем нет ничего особенного, и ему не будут предоставлены комфортные условия", – добавил депутат.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

6 сентября 2021 года Саакашвили сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Через несколько дней он подтвердил это намерение, отметив, что осознает: его могут арестовать в Грузии.

Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. Экс-президент Грузии объявил голодовку.

1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы Саакашвили.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии. Зеленский заявил, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину.

Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, тюрьма, арест, заключенные, голодовка, задержание, Грузинская мечта
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