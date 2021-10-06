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Жена Саакашвили требует освободить его из тюрьмы

Саакашвили задержали в Тбилиси
Саакашвили задержали в Тбилиси
Фото: ЕРА

Жена экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Рулофс 6 октября в Facebook призвала освободить его из тюрьмы.

"Михаил Саакашвили – политический заключенный. И я как гражданка Грузии полностью присоединяюсь к требованию о его освобождении", – написала Рулофс.

Она отметила, что для нее стало неожиданностью опубликованное 1 октября нардепом от "Слуги народа" Елизаветой Ясько видео, где она и Саакашвили рассказывают, что "любят друг друга и поддерживают".

"Не буду скрывать, что видео, опубликованное в пятницу вечером, стало для меня неожиданным, а форма – совершенно неприемлемой. Несмотря на личные эмоции, сохраняю спокойствие, верю, что мы выйдем победителями из этой борьбы", – резюмировала Рулофс.

https://www.facebook.com/RoelofsSandra/posts/409702417178833

Рулофс – подданная Нидерландов, получившая гражданство Грузии. С Саакашвили у них двое сыновей – Эдуард и Николоз. Официально о разводе Рулофс и Саакашвили не сообщалось.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

6 сентября 2021 года Саакашвили сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Через несколько дней он подтвердил это намерение, отметив, что осознает: его могут арестовать в Грузии.

Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенцицарном учреждении №12 в Рустави. Экс-президент Грузии объявил голодовку.

1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы Саакашвили.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии. Зеленский заявил, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину.

По итогам подсчета 100% голосов на местных выборах в Грузии лидирует правящая партия "Грузинская мечта", которую поддержало 46,74% избирателей, основанная Саакашвили партия "Единое национальное движение" набрала 30,68% голосов и заняла второе место, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, тюрьма, Сандра Рулофс, Елизавета Ясько, жена, задержание Саакашвили в Грузии
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