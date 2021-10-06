Жена Саакашвили требует освободить его из тюрьмы

"Михаил Саакашвили – политический заключенный. И я как гражданка Грузии полностью присоединяюсь к требованию о его освобождении", – написала Рулофс.

Она отметила, что для нее стало неожиданностью опубликованное 1 октября нардепом от "Слуги народа" Елизаветой Ясько видео, где она и Саакашвили рассказывают, что "любят друг друга и поддерживают".

"Не буду скрывать, что видео, опубликованное в пятницу вечером, стало для меня неожиданным, а форма – совершенно неприемлемой. Несмотря на личные эмоции, сохраняю спокойствие, верю, что мы выйдем победителями из этой борьбы", – резюмировала Рулофс.

Рулофс – подданная Нидерландов, получившая гражданство Грузии. С Саакашвили у них двое сыновей – Эдуард и Николоз. Официально о разводе Рулофс и Саакашвили не сообщалось.