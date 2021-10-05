Опубликовано новое видео задержания Саакашвили в Грузии

По имеющимся данным, его задержали в спальном районе Тбилиси 1 октября.

На кадрах наручники на Саакашвили надевает мужчина в гражданском. Помимо них, в квартире присутствуют еще несколько человек в гражданской одежде.

Перед тем как Саакашвили выводят из помещения, ему позволяют "выпить лекарство" и предлагают взять с собой верхнюю одежду.