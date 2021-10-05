"За Грузию стоит жить и умереть". Саакашвили заявил, что не намерен прекращать голодовку

Саакашвили: Я очень люблю жизнь, но голодовка, в любом случае, продлится до конца моей жизни Фото: EPA

"Как вам наверно известно, я объявил голодовку. Хочу, чтобы вы знали – я не прекращу ее ни в коем случае, до тех пор, пока я и задержанные из-за меня люди не будут освобождены. Я очень люблю жизнь, но голодовка, в любом случае, продлится до конца моей жизни. Моим существованием я своему народу большую помощь не окажу. Готов хотя бы своей отверженностью подтвердить, что за Грузию стоит жить и стоит умереть", – заявил политик.

По словам Саакашвили, он "знает, на что идет".

"Не хотел доставлять горечь членам своей семьи и близким, но предварительно отказался от предложения врачей, и о какой-либо форме медицинского вмешательства в случае, если я буду находиться в бессознательном состоянии. Я пишу это не для того, чтобы вы опустили руки, а для того, чтобы вы стали активней", – добавил он.