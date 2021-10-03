Зеленский заявил, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину

"Я как президент Украины, и вы об этом прекрасно знаете, постоянно занимаюсь тем, что возвращаю граждан Украины. С помощью разных возможностей, которые у меня есть, которые мне дает власть. Господин Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже касается. И все институции, включая Министерство иностранных дел, наше пососьство в Грузии и на уровне посла Грузии в Украине, и на уровне разговора между нашими кабинетами министров, на уровне разговоров премьеров мы все будем этим заниматься", – сказал глава государства.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

Саакашвили 6 сентября 2021 года сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Через несколько дней он подтвердил это намерение, отметив, что осознает: его могут арестовать в Грузии.

Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. Экс-президент Грузии объявил голодовку.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении бывшего депутата Грузии Валерия Гелашвили. Кроме того, в отношении Саакашвили идет расследование по делу о хищении 9 млн лари (77 млн грн), разгоне акции протеста в ноябре 2007 года и рейде на телеканал "Имеди".

1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы Саакашвили.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии, а пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский обеспокоен ситуацией с политиком.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал Саакашвили поддержку.