"Знал, что меня арестуют". В Facebook опубликовали письмо от Саакашвили

"Когда я уезжал из Киева и приехал сюда, я знал, что, скорее всего, меня арестуют по сфабрикованным, ложным приговорам, вынесенным по приказу [президента России Владимира] Путина. Ни одна страна в мире, кроме России, не признает этот приговор, но я все же приехал, потому что верю в свою страну и в каждого из вас", – говорится в письме "из заточения".

Автор послания просит "всех пойти на выборы, чтобы ни один голос не был потерян".

"После этого мы должны вместе защищать результаты референдума. Моя свобода и, что более важно, свобода Грузии полностью зависит от ваших действий и боеспособности. От этого также зависит международная поддержка. Пожалуйста, не сомневайтесь и верьте, что наша победа в наших руках", – сказано в письме.

Оно адресовано соратникам Саакашвили и грузинскому народу.