Супруга Саакашвили после задержания политика: Миша – победитель

"Он сдержал свое обещание! Приехал безопасно, проехался всей страной, сообщил нам, по какому плану действовать, и при этом наглядно показал нам истинное лицо правительства и пороки системы. Завтра вы оцените его героическое и гениальное поведение – на всех референдумах! Миша – победитель!" – написала она.

Контекст:

Саакашвили был женат на подданной Нидерландов Сандре Рулофс, получившей гражданство Грузии. У них двое сыновей – Эдуард и Николоз. Официально об их разводе не сообщалось.

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

Саакашвили 6 сентября 2021 года сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Через несколько дней он подтвердил это намерение, отметив, что осознает: его могут арестовать в Грузии.

Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии, а пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский обеспокоен ситуацией с политиком.