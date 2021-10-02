В МИД Грузии заявили, что стратегическое партнерство с Украиной не может быть в заложниках у Саакашвили

Залкалиани (на фото) выразил уверенность, что отношения Грузии и Украины будут развиваться так же, как развивались до задержания Саакашвили Фото: EPA

"Их [Украины] позиция понятна, потому что Саакашвили – их гражданин. Посольство имеет коммуникацию, был контакт с работником посольства, он предоставит украинской стороне всю интересующую их информацию. Информация, обнародованная вчера прокуратурой, будет немедленно передана украинским друзьям", – сказал Залкалиани.

Он выразил уверенность, что "отношения с Украиной так же будут развиваться, как развивались до этого".

"Недопустимо, чтобы одно лицо брало в заложники стратегическое партнерство между Грузией и Украиной", – подчеркнул Залкалиани.