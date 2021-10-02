Представитель посольства Грузии посетил МИД Украины. Киев попросил Тбилиси допустить консула к Саакашвили

Он отметил, что грузинский дипломат проинформировал об обстоятельствах задержания в Тбилиси гражданина Украины Саакашвили, а также об инкриминируемых ему статьях грузинского Уголовного кодекса.

"Украинская сторона подчеркнула необходимость полного соблюдения законных прав Михаила Саакашвили, обратилась с запросом на его посещение украинским консулом для предоставления консульской и правовой помощи", – добавил Николенко.

В то же время в МИД подтвердили дипломату принципиальную позицию Украины о невмешательстве во внутренние дела Грузии.