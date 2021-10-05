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В Госдепе США заявили, что внимательно следят за ситуацией с задержанием Саакашвили в Грузии

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Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси
Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси
Фото: ЕРА

Госдеп США осведомлен о ситуации с задержанием третьего президента Грузии Михаила Саакашвили и внимательно следит за происходящим.

Об этом в комментарии "Голосу Америки" сказал спикер Госдепа Нед Прайс. 

"Мы призываем власти Грузии обеспечить справедливое отношение к господину Саакашвили, в соответствии с законами Грузии и международными обязательствами Грузии по правам человека", – подчеркнул он.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

6 сентября 2021 года Саакашвили сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Через несколько дней он подтвердил это намерение, отметив, что осознает: его могут арестовать в Грузии.

Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. Экс-президент Грузии объявил голодовку.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы Саакашвили.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии, а президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Михаил Саакашвили, Госдепартамент США, Нед Прайс, задержание Саакашвили в Грузии
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