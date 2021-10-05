"Личное сейчас полностью неважно". Ясько записала ответ "хейтерам и не только"

"Личное сейчас полностью неважно. Важно то, что Михаил Саакашвили незаконно арестован в Грузии, и то, чтобы грузинский народ мог защитить результаты выборов и второго тура, который будет, и чтобы [смог] добиться изменения в стране", – сказала Ясько.

Она обратилась к хейтерам, отметив, что в последние дни "очень многое в медиа происходило".

"Хочу ответить хейтерам и не только – [тем], кто реагировал и писал не самые лучшие вещи: займитесь лучше построением своего государства, откуда бы вы ни были. Я точно знаю, что значит, когда ты жертвуешь ради своей страны. Я точно знаю, как человек, которого я люблю, может это делать. Это очень благородно и заслуживает очень большого уважения", – заявила нардеп.

Ясько сказала, что скоро будет в Грузии.

"Но сейчас время, когда грузины должны защитить свое будущее. Украина будет бороться за своего гражданина", – добавила она.

Ясько 1 октября опубликовала видео, где она и третий президент Грузии Михаил Саакашвили рассказывают, что "любят друг друга и поддерживают". Ролик она обнародовала после того, как Саакашвили задержали в Грузии.

Нардеп говорит, что ее отношения с Саакашвили продолжатся уже год. По словам Ясько, она знакома с матерью политика и одним из его сыновей, а сам Саакашвили "не является до сих пор женатым".

Саакашвили был женат на подданной Нидерландов Сандре Рулофс, получившей гражданство Грузии. У них двое сыновей – Эдуард и Николоз. Официально об их разводе не сообщалось.