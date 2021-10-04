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В Грузии подсчитали 100% голосов на местных выборах. Победила провластная партия, политсила Саакашвили – вторая

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Выборы в Грузии проходили 2 октября
Выборы в Грузии проходили 2 октября
Фото: EPA

В Грузии по итогам подсчета 100% голосов на местных выборах лидирует правящая партия "Грузинская мечта", которую поддержали 46,74% избирателей. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Партию власти поддержали 823,4 тыс. граждан

Основанная экс-президентом страны Михаилом Саакашвили оппозиционная партия "Единое национальное движение" набрала 30,68% голосов (541 тыс. избирателей).

На третьем месте – партия экс-премьера Георгия Гахарии "Гахария – за Грузию" (7,79%, или 137,4 тыс. голосов).

Партия "Лело" набрала 2,71% голосов, остальные политсилы получили менее 2% поддержки.

"Сакральный 43-процентный барьер "Мечта" преодолела, и это во многих аспектах, скажем так, развязало ей руки. Но, возможно, в нескольких городах у нас по итогу будут оппозиционные мэры или оппозиционное сакребуло (представительский выборный орган населенного пункта – "ГОРДОН"), и в результате мы получим, скажем так, оппозиционное правление", – сказал основатель Грузинского центра стратегического анализа Георгий Рухадзе в комментарии "Эху Кавказа".

В пяти крупных самоуправляющихся городах Грузии (Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Поти, Батуми) граждане не смогли избрать мэра с первого раза (для этого нужно, чтобы кандидат набрал более 50% голосов), так что их ожидает второй тур. В Тбилиси в него выходит председатель "Единого национального движения" Никанор Мелия, в Кутаиси – депутат грузинского парламента, экс-глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе.

2 октября граждане Грузии выбирали депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов. Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для горсовета Тбилиси составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов – 3%. Всего в выборах принимали участие 43 партии.

Контекст:

В Грузии уже год длится политический кризис из-за прошлогодних парламентских выборов, результаты которых, по мнению оппозиции, были сфальсифицированы. По данным ЦИК страны, выиграла "Грузинская мечта" (48,22%), ее основного конкурента, блок "Единое национальное движение – Объединенная оппозиция", поддержали 27,18% пришедших на выборы.

Оппозиция отказалась признавать результаты выборов, и 2 ноября 2020-го она объявила бойкот новому парламенту, несколько партий заявили об отказе от мандатов. С тех пор в стране периодически проходили оппозиционные акции, на которых требовали перевыборов в парламент. В апреле 2021 года оппозиционные и правящая партия подписали документ о преодолении политического кризиса, в мае оппозиция прекратила бойкот парламента.

В документе, заключенном при посредничестве ЕС, говорилось, что в Грузии в 2022 году проведут досрочные парламентские выборы, если на выборах в местные органы власти "Грузинская мечта" не сумеет набрать 43% голосов. 

"Грузинская мечта" заявила 28 июля, что выходит из соглашения. В партии объяснили свое решение тем, что самая большая оппозиционная партия – "Единое национальное движение" – отказывается его подписывать, несмотря на то что при этом она требует от правящей партии исполнения обязательств, определенных в договоре. При этом в оппозиции заявляли, что выход "Грузинской мечты" из сделки не отменил политическую договоренность о 43%.

Накануне выборов в Грузию прибыл Саакашвили, чтобы поддержать оппозицию. Он призвал не голосовать за "Грузинскую мечту", а 3 октября – выйти на митинг.

Вечером 1 октября стало известно, что Саакашвили задержан. В Грузии он приговорен по двум делам на шесть лет тюрьмы, еще по ряду дел продолжается следствие. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал посла Грузии, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский обеспокоен ситуацией с политиком, а сам Зеленский сказал, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину.

Теги: Грузия, выборы, Михаил Саакашвили, Тбилиси, Кутаиси, Единое национальное движение, Хатия Деканоидзе, Грузинская мечта, Никанор Мелия
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