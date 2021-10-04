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Под тюрьмой, где содержат Саакашвили, сотни сторонников политика требуют его освобождения

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Участники акции выражают поддержку Саакашвили и требуют его освобождения
Участники акции выражают поддержку Саакашвили и требуют его освобождения
Фото: Netgazeti / Facebook

Несколько сотен сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили собрались возле тюрьмы в городе Рустави, куда был помещен политик после ареста. Об этом пишут местные СМИ.

Многие приехали в Рустави из других регионов Грузии, чтобы выразить поддержку Саакашвили и потребовать его освобождения, пишут "Новости-Грузия".

Автомобили с государственными флагами, которые следовали к месту проведения акции, с утра можно было заметить в разных частях страны.

https://www.facebook.com/netgazeti/videos/893581101537109/

Возле тюрьмы установили большую сцену. В толпе можно заметить флаги Украины, Азербайджана, ЕС, НАТО. Некоторые держат в руках плакаты с надписями "Нет политическому преследованию!", "Свободу Михаилу Саакашвили" и другие.

К митингу также присоединились сотрудники организации "Офис простых решений и результатов", созданной в Украине по инициативе Саакашвили. Они прибыли в Грузию специально, чтобы поддержать экс-президента.

https://www.facebook.com/TvMtavari/videos/1025973488182167/

"Новости-Грузия" отмечает, что в Рустави перебросили дополнительные силы полиции, на месте мобилизован спецназ. Непосредственно возле территории тюрьмы выставлены металлические ограждения.

Сам Саакашвили поблагодарил своих сторонников. Его обращение зачитала одна из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение", депутат парламента Грузии Хатия Деканоидзе, которая сегодня побывала на свидании с политиком в тюрьме. 

"Спасибо, мои братья и сестры! В тюрьме я слышу ваш голос, и это десятикратно усиливает мое желание бороться. Идем до победы!" – говорится в обращении Саакашвили.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении бывшего депутата Грузии Валерия Гелашвили. Кроме того, в отношении Саакашвили идет расследование по делу о хищении 9 млн лари (77 млн грн), разгоне акции протеста в ноябре 2007 года и рейде на телеканал "Имеди".

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

6 сентября 2021 года Саакашвили сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Через несколько дней он подтвердил это намерение, отметив, что осознает: его могут арестовать в Грузии.

Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. Экс-президент Грузии объявил голодовку.

1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы Саакашвили.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии, а Зеленский заявил, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину.

Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, тюрьма, митинг, Единое национальное движение, Хатия Деканоидзе, акции протеста, Офис простых решений и результатов, задержание Саакашвили в Грузии
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