Под тюрьмой, где содержат Саакашвили, сотни сторонников политика требуют его освобождения

Многие приехали в Рустави из других регионов Грузии, чтобы выразить поддержку Саакашвили и потребовать его освобождения, пишут "Новости-Грузия".

Автомобили с государственными флагами, которые следовали к месту проведения акции, с утра можно было заметить в разных частях страны.

Возле тюрьмы установили большую сцену. В толпе можно заметить флаги Украины, Азербайджана, ЕС, НАТО. Некоторые держат в руках плакаты с надписями "Нет политическому преследованию!", "Свободу Михаилу Саакашвили" и другие.

К митингу также присоединились сотрудники организации "Офис простых решений и результатов", созданной в Украине по инициативе Саакашвили. Они прибыли в Грузию специально, чтобы поддержать экс-президента.

"Новости-Грузия" отмечает, что в Рустави перебросили дополнительные силы полиции, на месте мобилизован спецназ. Непосредственно возле территории тюрьмы выставлены металлические ограждения.

Сам Саакашвили поблагодарил своих сторонников. Его обращение зачитала одна из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение", депутат парламента Грузии Хатия Деканоидзе, которая сегодня побывала на свидании с политиком в тюрьме.

"Спасибо, мои братья и сестры! В тюрьме я слышу ваш голос, и это десятикратно усиливает мое желание бороться. Идем до победы!" – говорится в обращении Саакашвили.