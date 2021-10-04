"Дни правительства сочтены". Саакашвили призвал своих сторонников в Грузии продолжать борьбу против власти

Он заявил, что у его партии "Единое национальное движение" "потрясающие результаты" на прошедших местных выборах.

По словам политика, хотя обычно нынешняя правящая партия легко выигрывает местные выборы, в этот раз в больших городах потребовался второй тур и в некоторых из этих городов побеждает "Единое национальное движение".

"Это означает только одно: мы не только не сдались, но и боролись еще упорнее. Дни правительства "Грузинской мечты" сочтены. Я горжусь вами!" – заявил Саакашвили.

Адвокаты политика, которые сегодня смогли посетить его в тюрьме в Рустави, сообщили, что он "бодр, продолжает голодовку и считает, что в такой форме выражается продолжение борьбы", пишет "Новости-Грузия". Юристы отметили, что даже если Грузия решит экстрадировать Саакашвили в Украину, он, скорее всего, откажется от экстрадиции, так как "его позиция заключается в том, что он приехал в Грузию, на свою родину и планирует политическую борьбу".

Издание сообщает, что сторонники экс-президента Грузии планируют провести сегодня под стенами тюрьмы первую масштабную акцию с требованием его освобождения. Возле пенитенциарного учреждения уже мобилизовано большое количество полицейских, в том числе спецназ.

По предварительным подсчетам, на выборах в Грузии лидирует правящая партия "Грузинская мечта", которую поддержали 46,68% избирателей. Основанная Саакашвили оппозиционная партия "Единое национальное движение" набрала 30,7% голосов избирателей. На третьем месте партия "Гахария – за Грузию" (7,8%).