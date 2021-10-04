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ПОЛИТИКА

"Дни правительства сочтены". Саакашвили призвал своих сторонников в Грузии продолжать борьбу против власти

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Саакашвили сейчас находится в грузинской тюрьме
Саакашвили сейчас находится в грузинской тюрьме
Фото: ЕРА

Экс-президент Грузии, гражданин Украины Михаил Саакашвили, который 1 октября был задержан после возвращения на родину, написал письмо из-за решетки. Обращение политика к сторонникам было опубликовано на его странице в Facebook.

Он заявил, что у его партии "Единое национальное движение" "потрясающие результаты" на прошедших местных выборах.

По словам политика, хотя обычно нынешняя правящая партия легко выигрывает местные выборы, в этот раз в больших городах потребовался второй тур и в некоторых из этих городов побеждает "Единое национальное движение".

"Это означает только одно: мы не только не сдались, но и боролись еще упорнее. Дни правительства "Грузинской мечты" сочтены. Я горжусь вами!" – заявил Саакашвили.

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/403245307837739

Адвокаты политика, которые сегодня смогли посетить его в тюрьме в Рустави, сообщили, что он "бодр, продолжает голодовку и считает, что в такой форме выражается продолжение борьбы", пишет "Новости-Грузия". Юристы отметили, что даже если Грузия решит экстрадировать Саакашвили в Украину, он, скорее всего, откажется от экстрадиции, так как "его позиция заключается в том, что он приехал в Грузию, на свою родину и планирует политическую борьбу".

Издание сообщает, что сторонники экс-президента Грузии планируют провести сегодня под стенами тюрьмы первую масштабную акцию с требованием его освобождения. Возле пенитенциарного учреждения уже мобилизовано большое количество полицейских, в том числе спецназ.

По предварительным подсчетам, на выборах в Грузии лидирует правящая партия "Грузинская мечта", которую поддержали 46,68% избирателей. Основанная Саакашвили оппозиционная партия "Единое национальное движение" набрала 30,7% голосов избирателей. На третьем месте партия "Гахария – за Грузию" (7,8%).

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении бывшего депутата Грузии Валерия Гелашвили. Кроме того, в отношении Саакашвили идет расследование по делу о хищении 9 млн лари (77 млн грн), разгоне акции протеста в ноябре 2007 года и рейде на телеканал "Имеди".

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

6 сентября 2021 года Саакашвили сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Через несколько дней он подтвердил это намерение, отметив, что осознает: его могут арестовать в Грузии.

Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. Экс-президент Грузии объявил голодовку.

1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы Саакашвили.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии, а Зеленский заявил, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину.

Теги: Грузия, выборы, протесты, Михаил Саакашвили, тюрьма, голодовка, Единое национальное движение, местные выборы, Грузинская мечта, задержание Саакашвили в Грузии
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