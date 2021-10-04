В Грузии арестовали еще двух человек за то, что привезли Саакашвили в страну

По словам прокурора, они арестованы за "сокрытие преступления, о котором станет известно в ближайшее время".

Также Вепхвадзе рассказал, что маршрут въезда Саакашвили уже известен следствию и ведется изучение подробностей дела.

Кроме того, 3 октября предъявили обвинения владельцу съемной квартиры, где Саакашвили остановился по приезде в Грузию.