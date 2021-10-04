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Премьер Грузии заявил, что тайно въехавший в страну Саакашвили обсуждал политические убийства

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Гарибашвили обратил внимание на "масштаб провокации"
Гарибашвили обратил внимание на "масштаб провокации"
Фото: ЕРА

Тайно прибывший в Грузию бывший президент страны Михаил Саакашвили рассматривал вариант убийства представителей оппозиции, чтобы достичь политических целей. Об этом, ссылаясь на "внутреннюю информацию", заявил 3 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в эфире телеканала Imedi.

По его словам, все могло начаться, когда Саакашвили мобилизовал бы до 10 тыс. сторонников.

"Естественно, полиции придется его арестовать, в том числе с применением спецсредств. Здесь в это время одной из версий считалось убийство нескольких лидеров оппозиции", – сказал Гарибашвили.

Он отметил, что одним из вариантов развития событий стала бы делегитимизация правительства Грузии.

"В таком случае мы бы полностью потеряли свою легитимность, они показывали бы загранице: "Посмотрите, что происходит, они прямо убивают лидеров оппозиции", – объяснил премьер.

По его словам, это могло бы привести к отставке правительства и назначению новых выборов.

"Вы понимаете масштаб провокации против нашего народа?" – задал вопрос Гарибашвили.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

6 сентября 2021 года Саакашвили сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Через несколько дней он подтвердил это намерение, отметив, что осознает: его могут арестовать в Грузии.

Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. Экс-президент Грузии объявил голодовку.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении бывшего депутата Грузии Валерия Гелашвили. Кроме того, в отношении Саакашвили идет расследование по делу о хищении 9 млн лари (77 млн грн), разгоне акции протеста в ноябре 2007 года и рейде на телеканал "Имеди".

1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы Саакашвили.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии, а пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский обеспокоен ситуацией с политиком.

По данным грузинских СМИ, Саакашвили прибыл в Грузию из Украины, прячась в трейлере, который пересек границу Грузии на пароме, прибывшем в Поти.

Теги: Грузия, выборы, оппозиция, убийство, Михаил Саакашвили, правительство, провокации, Ираклий Гарибашвили, отставка, премьер-министр
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