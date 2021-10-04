Премьер Грузии заявил, что тайно въехавший в страну Саакашвили обсуждал политические убийства

По его словам, все могло начаться, когда Саакашвили мобилизовал бы до 10 тыс. сторонников.

"Естественно, полиции придется его арестовать, в том числе с применением спецсредств. Здесь в это время одной из версий считалось убийство нескольких лидеров оппозиции", – сказал Гарибашвили.

Он отметил, что одним из вариантов развития событий стала бы делегитимизация правительства Грузии.

"В таком случае мы бы полностью потеряли свою легитимность, они показывали бы загранице: "Посмотрите, что происходит, они прямо убивают лидеров оппозиции", – объяснил премьер.

По его словам, это могло бы привести к отставке правительства и назначению новых выборов.

"Вы понимаете масштаб провокации против нашего народа?" – задал вопрос Гарибашвили.