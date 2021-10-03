Саакашвили пересек границу с Грузией внутри трейлера – СМИ

Собеседник журналистов рассказал, что экс-президента Грузии задержали в доме, который принадлежит Эльгудже Цомаю, владельцу трейлера, который использовался для транспортировки политика.

Саакашвили якобы прибыл из Украины в грузинский город Поти, прячась в вентиляционной кабине машины, после чего Цомай сменил машину и отвез экс-президента в Батуми.

Источник CNews говорит, что о приезде Саакашвили в Грузию не знал "почти никто".

Цомай возит в Украину зелень и якобы раньше имел проблемы с украинскими правоохранителями.

"Эхо Кавказа" сделало вывод, что трейлер с Саакашвили прибыл в Поти на пароме.

Согласно данным на сайте судоходной компании "Укрферри", в Поти ходит паром из Черноморска Одесской области. Время в пути составляет 39–40 часов.