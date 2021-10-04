ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В Госпогранслужбе Украины начали служебное расследование по факту выезда Саакашвили из страны – Бутусов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бутусов: Украине придется предоставить официальные пояснения властям Грузии
Бутусов: Украине придется предоставить официальные пояснения властям Грузии
Фото: Тетяна Барвінська / Facebook

В Госпогранслужбе Украины начали служебное расследование по факту выезда из страны бывшего президента Грузии, главы Исполнительного комитета реформ в Украине Михаила Саакашвили. Об этом 4 октября в Facebook со ссылкой на свои источники заявил главред "Цензор.Нет" Юрий Бутусов.

"Саакашвили пересек границу нелегально. По слухам, он мог пересечь границу на морском пароме, вышедшем из Черноморска в Батуми, в грузовом автотранспорте… Оказывается, в пограничной базе нет отметок о выезде Саакашвили из страны. А порядок досмотра парома очень строгий, машины отправляются на сканер. Возможно, в связи с этими обстоятельствами, а возможно, по другим причинам, но начальник Одесского управления Госпогранслужбы на период служебного расследования отстранен от занимаемой должности", – сказал Бутусов.

По его мнению, Украине придется предоставить официальные пояснения властям Грузии, каким образом Саакашвили мог проникнуть на их территорию незаметно для украинских пограничников.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6442238825816359

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

6 сентября 2021 года Саакашвили сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Через несколько дней он подтвердил это намерение, отметив, что осознает: его могут арестовать в Грузии.

Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. Экс-президент Грузии объявил голодовку.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении бывшего депутата Грузии Валерия Гелашвили. Кроме того, в отношении Саакашвили идет расследование по делу о хищении 9 млн лари (77 млн грн), разгоне акции протеста в ноябре 2007 года и рейде на телеканал "Имеди".

1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы Саакашвили.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии, а Владимир Зеленский заявил, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину.

По данным грузинских СМИ, Саакашвили прибыл в Грузию из Украины, прячась в трейлере, который пересек границу Грузии на пароме, прибывшем в Поти.

Теги: Украина, Одесса, Грузия, Михаил Саакашвили, Госпогранслужба, Юрий Бутусов, пограничники
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Самая идеальная в мире фигура", "Афродита, секси". Ани Лорак выставила грудь в откровенном декольте
"Самая идеальная в мире фигура", "Афродита, секси". Ани Лорак выставила грудь в откровенном декольте
"Ну а как иначе? Звезда". Осадчая похвасталась, как мчала на полицейском авто с мигалками на вокзал, но вскоре удалила видео
"Ну а как иначе? Звезда". Осадчая похвасталась, как мчала на полицейском авто с мигалками на вокзал, но вскоре удалила видео
"Брюнетки более темпераментные в постели". Дорофеева сменила цвет волос
"Брюнетки более темпераментные в постели". Дорофеева сменила цвет волос
  "Подошел сзади и положил руки на обнаженную грудь". Ратаковски обвинила в домогательствах исполнителя хита Blurred Lines
  "Подошел сзади и положил руки на обнаженную грудь". Ратаковски обвинила в домогательствах исполнителя хита Blurred Lines
"Алла Борисовна в мини сексуальная", "Лайма подшофе". Пугачева во время посиделок с Вайкуле подняла ногу перед камерой
"Алла Борисовна в мини – сексуальная", "Лайма подшофе". Пугачева во время посиделок с Вайкуле подняла ногу перед камерой
"Как и с Каролиной 10 лет назад". В сети комментируют фото бывшего мужа Ани Лорак с новой возлюбленной
"Как и с Каролиной 10 лет назад". В сети комментируют фото бывшего мужа Ани Лорак с новой возлюбленной
"Мослы свои выставила". Каменских позировала в откровенном бикини рядом с Потапом
"Мослы свои выставила". Каменских позировала в откровенном бикини рядом с Потапом
  Валерий Меладзе в новой песне признался в любви к синеглазой женщине, с которой провел ночь. Видео
  Валерий Меладзе в новой песне признался в любви к синеглазой женщине, с которой провел ночь. Видео
  "Добросовестный, не скандальный – такие не интересны для шоу". "Танцы со звездами" после пятого эфира покинул Фагот
  "Добросовестный, не скандальный – такие не интересны для шоу". "Танцы со звездами" после пятого эфира покинул Фагот
"Дикий секс с мужем". Седокова с бокалом между ног рассказала о своем идеальном дне
"Дикий секс с мужем". Седокова с бокалом между ног рассказала о своем идеальном дне
В Харькове состоялась премьера самой дорогой украинской оперы "Вышиваный. Король Украины"
В Харькове состоялась премьера самой дорогой украинской оперы "Вышиваный. Король Украины"
Старшая дочь Немцова сообщила о помолвке с российским оппозиционером
Старшая дочь Немцова сообщила о помолвке с российским оппозиционером
"Какая бусинка", "Прелесть". Дочери футболиста Зинченко исполнилось два месяца
"Какая бусинка", "Прелесть". Дочери футболиста Зинченко исполнилось два месяца
  "Хотела". Анна Буткевич в своем новом клипе сыграла горничную, мечтающую стать звездой в Голливуде. Видео
  "Хотела". Анна Буткевич в своем новом клипе сыграла горничную, мечтающую стать звездой в Голливуде. Видео
Шустер привился от коронавируса четыре раза
Шустер привился от коронавируса четыре раза
"Очень красиво и аутентично". Проживающая в Германии жена киевского мэра Кличко снялась в белом платье с венком на голове
"Очень красиво и аутентично". Проживающая в Германии жена киевского мэра Кличко снялась в белом платье с венком на голове
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Боже, Леонтьева б никогда не узнала", "Одни зубы". В сети обсуждают свежее фото Леонтьева с Пугачевой
"Боже, Леонтьева б никогда не узнала", "Одни зубы". В сети обсуждают свежее фото Леонтьева с Пугачевой
"Очень красиво и аутентично". Проживающая в Германии жена киевского мэра Кличко снялась в белом платье с венком на голове
"Очень красиво и аутентично". Проживающая в Германии жена киевского мэра Кличко снялась в белом платье с венком на голове
"Едят даже те, кто тыкву терпеть не может". Эксперт рассказал, как приготовить "божественный" суп из тыквы
"Едят даже те, кто тыкву терпеть не может". Эксперт рассказал, как приготовить "божественный" суп из тыквы
"Эталон красоты", "Огонь". Звезда "Великолепного века" Узерли позировала с оголенным торсом
"Эталон красоты", "Огонь". Звезда "Великолепного века" Узерли позировала с оголенным торсом
"Длинноногая красавица. Порода", "Дико красиво". Брежнева снялась в микрошортах
"Длинноногая красавица. Порода", "Дико красиво". Брежнева снялась в микрошортах
Букингемский дворец обнародовал имя новорожденной дочери принцессы Беатрис
Букингемский дворец обнародовал имя новорожденной дочери принцессы Беатрис
Жена Кошевого похвасталась растяжкой
Жена Кошевого похвасталась растяжкой
"Затащил в душ и включил воду". Седокова рассказала о ссорах с третьим мужем
"Затащил в душ и включил воду". Седокова рассказала о ссорах с третьим мужем
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS