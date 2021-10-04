В Госпогранслужбе Украины начали служебное расследование по факту выезда Саакашвили из страны – Бутусов

"Саакашвили пересек границу нелегально. По слухам, он мог пересечь границу на морском пароме, вышедшем из Черноморска в Батуми, в грузовом автотранспорте… Оказывается, в пограничной базе нет отметок о выезде Саакашвили из страны. А порядок досмотра парома очень строгий, машины отправляются на сканер. Возможно, в связи с этими обстоятельствами, а возможно, по другим причинам, но начальник Одесского управления Госпогранслужбы на период служебного расследования отстранен от занимаемой должности", – сказал Бутусов.

По его мнению, Украине придется предоставить официальные пояснения властям Грузии, каким образом Саакашвили мог проникнуть на их территорию незаметно для украинских пограничников.