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В Грузии подсчитали 99,9% голосов на местных выборах. Лидирует правящая "Грузинская мечта"

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Местные выборы в Грузии прошли 2 октября
Местные выборы в Грузии прошли 2 октября
Фото: ЕРА

В Грузии по итогам подсчета 99,97% голосов на местных выборах лидирует правящая партия "Грузинская мечта", которую поддержали 46,68% избирателей. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Основанная третьим президентом страны Михаилом Саакашвили оппозиционная партия "Единое национальное движение" набрала 30,7% голосов избирателей.

На третьем месте партия "Гахария – за Грузию" (7,8%). Партия "Лело" набрала 2,7% голосов, остальные политсилы получили менее 2% поддержки.

Инфографика: ekhokavkaza.com
Инфографика: ekhokavkaza.com

Контекст:

2 октября граждане Грузии выбирали депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов. Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для горсовета Тбилиси составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов – 3%. Всего в выборах принимали участие 43 партии.

В Грузии уже год длится политический кризис из-за прошлогодних парламентских выборов, результаты которых, по мнению оппозиции, были сфальсифицированы. По данным ЦИК страны, выиграла "Грузинская мечта" (48,22%), ее основного конкурента, блок "Единое национальное движение – Объединенная оппозиция", поддержали 27,18% пришедших на выборы.

Оппозиция отказалась признавать результаты выборов, и 2 ноября 2020-го она объявила бойкот новому парламенту, несколько партий заявили об отказе от мандатов. С тех пор в стране периодически проходили оппозиционные акции, на которых требовали перевыборов в парламент. В апреле 2021 года оппозиционные и правящая партия подписали документ о преодолении политического кризиса, в мае оппозиция прекратила бойкот парламента.

В документе говорилось, что в Грузии в 2022 году проведут досрочные парламентские выборы, если на выборах в местные органы власти "Грузинская мечта" не сумеет набрать 43% голосов.

Накануне выборов в Грузию прибыл Саакашвили, чтобы поддержать оппозицию. Он призвал не голосовать за "Грузинскую мечту", а 3 октября – выйти на митинг.

Вечером 1 октября стало известно, что Саакашвили задержан. В Грузии он приговорен по двум делам на шесть лет тюрьмы, еще по ряду дел продолжается следствие. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал посла Грузии, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский обеспокоен ситуацией с политиком, а сам Зеленский сказал, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Грузия, выборы, оппозиция, Единое национальное движение, Грузинская мечта
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