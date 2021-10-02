В Грузии начались местные выборы

Право голоса на выборах 2 октября имеют 3,5 млн граждан Грузии, достигших совершеннолетия. Из них 39 тыс. человек смогут принять участие в голосовании впервые.

Граждане Грузии должны выбрать 64 мэра: пять мэров самоуправляемых городов и 59 мэров районов.

Параллельно с выборами мэров в Грузии пройдут выборы 1388 депутатов 64 местных совещательных органов – сакребуло. Часть депутатов сакребуло избирается по партийным спискам, а часть – по мажоритарной системе.

Контекст:

В Грузии уже год продолжается политический кризис из-за прошлогодних парламентских выборов, результаты которых, по мнению оппозиции, были сфальсифицированы. По данным ЦИК страны, выиграла правящая партия "Грузинская мечта" (48,22%), ее основного конкурента, блок "Единое национальное движение – Объединенная оппозиция", поддержали 27,18% пришедших на выборы.

Оппозиция отказалась признавать результаты выборов и 2 ноября 2020-го она объявила бойкот новому парламенту, несколько партий заявили об отказе от мандатов. С тех пор в стране периодически проходили оппозиционные акции, на которых требовали перевыборов в парламент. В апреле 2021 года оппозиционные и правящая партия подписали документ о преодолении политического кризиса, а мае оппозиция прекратила бойкот парламента.

Накануне выборов в Грузию прибыл экс-президент страны Михаил Саакашвили, чтобы поддержать оппозицию. Он призвал не голосовать за "Грузинскую мечту", а 3 октября – выйти на митинг.

Однако вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. В Грузии он приговорен по двум делам на шесть лет тюрьмы, еще по ряду дел продолжается следствие. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал себе посла Грузии, а пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский обеспокоен ситуацией с политиком.