В Грузии исключили возможность экстрадиции Саакашвили в Украину

По ее словам, если человек "настолько привержен идее жертвовать своими идеалами, у него не должно быть желания вернуться в Киев". Экстрадировать Саакашвили можно, если бы его подвергли уголовному преследованию в Украине, отметила она.

Разговоры об экстрадиции Саакашвили – это "юридическая чушь и нонсенс", заявила Цулукиани.

Власти Грузии не планируют экстрадировать Саакашвили при условии, что он будет отбывать в Украине тюремный срок, назначенный грузинским судом. Для этого нет никакой правовой целесообразности, сказала министр.

Адвокат экс-президента Грузии Георгий Чивиашвили заявил, что Саакашвили продолжает голодовку в тюрьме и может отказаться от экстрадиции в Украину, пишет портал "Новости Грузия". Сегодня, 4 октября, адвокаты впервые навестили политика в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. Туда его поместили после задержания 1 октября.

Чивиашвили сказал, что Саакашвили собирается вести политическую борьбу в Грузии.