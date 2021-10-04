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Машину с тайно въехавшим в Грузию Саакашвили останавливала полиция из-за превышения скорости

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Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября
Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября
Фото: EPA

Автомобиль с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, тайно въехавшим в страну, по дороге из Батуми в Тбилиси остановили полицейские. Об этом одна из ближайших соратниц Саакашвили, член "Единого национального движения" Эка Херхеулидзе рассказала 3 октября в эфире телеканала "Мтавари". Перевод ее слов опубликовало издание "Новости-Грузия".

По ее словам, экс-президент сам рассказал ей о произошедшем во время тюремного свидания. Херхеулидзе уточнила, что, скорее всего, машину остановили из-за превышения скорости. Она также предположила, что сотрудники МВД страны не узнали Саакашвили, поскольку на нем была надета медицинская маска.

Херхеулидзе говорит, что Саакашвили гулял по Батумскому бульвару и его не узнали. Более того, его даже остановила полиция – эти кадры якобы зафиксировали камеры наблюдения.

Она повторила, что к моменту ареста Саакашвили находился в Грузии уже четыре дня.

При этом "Новости-Грузия" отмечает, что заявления властей страны прямо противоположны. Они утверждают, что оперативники знали обо всех передвижениях экс-президента, однако не задерживали его сознательно, ожидая наиболее подходящего момента.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

6 сентября 2021 года Саакашвили сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Через несколько дней он подтвердил это намерение, отметив, что осознает: его могут арестовать в Грузии.

Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. Экс-президент Грузии объявил голодовку.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении бывшего депутата Грузии Валерия Гелашвили. Кроме того, в отношении Саакашвили идет расследование по делу о хищении 9 млн лари (77 млн грн), разгоне акции протеста в ноябре 2007 года и рейде на телеканал "Имеди".

1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы Саакашвили.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии, а Зеленский заявил, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину.

Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, полиция, задержание Саакашвили в Грузии
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