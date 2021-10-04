Машину с тайно въехавшим в Грузию Саакашвили останавливала полиция из-за превышения скорости

По ее словам, экс-президент сам рассказал ей о произошедшем во время тюремного свидания. Херхеулидзе уточнила, что, скорее всего, машину остановили из-за превышения скорости. Она также предположила, что сотрудники МВД страны не узнали Саакашвили, поскольку на нем была надета медицинская маска.

Херхеулидзе говорит, что Саакашвили гулял по Батумскому бульвару и его не узнали. Более того, его даже остановила полиция – эти кадры якобы зафиксировали камеры наблюдения.

Она повторила, что к моменту ареста Саакашвили находился в Грузии уже четыре дня.

При этом "Новости-Грузия" отмечает, что заявления властей страны прямо противоположны. Они утверждают, что оперативники знали обо всех передвижениях экс-президента, однако не задерживали его сознательно, ожидая наиболее подходящего момента.