Саакашвили в грузинской тюрьме посетила украинский консул – МИД Украины

"Украинский консул сегодня посетила гражданина Украины Михаила Саакашвили в пенитенциарном учреждении города Рустави в Грузии. Состояние Михаила Саакашвили удовлетворительное, жалоб на условия содержания он не высказывал", – сказал он.

Николенко сообщил, что МИД и посольство Украины в Тбилиси продолжат оказывать Саакашвили консульскую и правовую помощь как украинскому гражданину. Также, по его словам, консул взаимодействует с его адвокатами.