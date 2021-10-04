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ПОЛИТИКА

Грузия назначила нового посла в Украине

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Закарашвили уже работал в грузинском посольстве в Украине
Закарашвили уже работал в грузинском посольстве в Украине
Фото: justice.org.ua

Грузия назначила чрезвычайных и полномочных послов в Нидерландах, Польше, Украине, Швеции и Мексике. Об этом пишет "Новости-Грузия" со ссылкой на пресс-службу грузинского министерства иностранных дел.

Послом в Украине стал Георгий Закарашвили. Он сменит на этом посту Теймураза Шарашенидзе, который был послом с сентября 2019 года, но весной 2020 года его отзывали почти на год из-за позиции Грузии по экс-президенту Михаилу Саакашвили, которого назначили главой Исполнительного комитета реформ.

Закарашвили работал советником-посланником посольства Грузии в Украине в 2012–2016 годах. В целом он работает на дипломатических должностях с 2004 года. В последнее время был директором политического департамента МИД Грузии.

4 октября Закарашвили вручит копии верительных грамот в Министерстве иностранных дел Украины и даст разъяснения о задержании Саакашвили, заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани. Об этом сообщает Imedi News.

Он подчеркнул, что у Грузии с Украиной "очень хорошие, плодотворные контакты" и сотрудник посольства уже предоставил МИД Украины информацию о приговоре Саакашвили и обстоятельствах его задержания. "На уровне премьер-министра, министра иностранных дел у нас тоже была коммуникация по этому вопросу", – добавил Залкалиани.

Контекст:

МИД Грузии отозвал своего посла в Киеве для консультаций в мае 2020 года после того, как бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был назначен главой Исполнительного комитета реформ Украины.

"Стратегическое партнерство пересмотрено не будет. У нас много схожих проблем, таких как оккупация территорий нашей страны, европейская и евроатлантическая интеграция, общие позиции в рамках ГУАМ. Это пересматриваться не будет. Естественно, то решение создало некоторые проблемы, поэтому нам необходимо серьезно обсудить этот вопрос с послом, что мы и делаем", – заявлял глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

В украинском МИД вызов посла для консультаций назвали "обычной практикой в дипломатической работе" и высказали мнение, что для украинско-грузинских отношений никакой угрозы нет.

В апреле 2021 года Шарашенидзе вернулся в Украину в результате договоренностей президентов.

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении бывшего депутата Грузии Валерия Гелашвили. Кроме того, в отношении Саакашвили идет расследование по делу о хищении 9 млн лари (77 млн грн), разгоне акции протеста в ноябре 2007 года и рейде на телеканал "Имеди".

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

6 сентября 2021 года Саакашвили сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Через несколько дней он подтвердил это намерение, отметив, что осознает: его могут арестовать в Грузии.

Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. Экс-президент Грузии объявил голодовку.

1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы Саакашвили.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии, а Зеленский заявил, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину.

Теги: Грузия, посольство, Михаил Саакашвили, МИД Украины, МИД Грузии, Давид Залкалиани, Теймураз Шарашенидзе, задержание Саакашвили в Грузии, Георгий Закарашвили
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