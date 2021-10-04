Грузия назначила нового посла в Украине

Послом в Украине стал Георгий Закарашвили. Он сменит на этом посту Теймураза Шарашенидзе, который был послом с сентября 2019 года, но весной 2020 года его отзывали почти на год из-за позиции Грузии по экс-президенту Михаилу Саакашвили, которого назначили главой Исполнительного комитета реформ.

Закарашвили работал советником-посланником посольства Грузии в Украине в 2012–2016 годах. В целом он работает на дипломатических должностях с 2004 года. В последнее время был директором политического департамента МИД Грузии.

4 октября Закарашвили вручит копии верительных грамот в Министерстве иностранных дел Украины и даст разъяснения о задержании Саакашвили, заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани. Об этом сообщает Imedi News.

Он подчеркнул, что у Грузии с Украиной "очень хорошие, плодотворные контакты" и сотрудник посольства уже предоставил МИД Украины информацию о приговоре Саакашвили и обстоятельствах его задержания. "На уровне премьер-министра, министра иностранных дел у нас тоже была коммуникация по этому вопросу", – добавил Залкалиани.