Ясько заявила о планах поехать в Грузию и рассказала, как долго продолжаются ее отношения с Саакашвили

Ясько завила, что ее отношения с Саакашвили продолжаются год Скриншот: Yan Dobronosov / Facebook

Ясько 1 октября опубликовала видео, где она и третий президент Грузии Михаил Саакашвили рассказывают, что "любят друг друга и поддерживают". Ролик она обнародовала после того, как Саакашвили задержали в Грузии.

Сегодня журналист спросил Ясько о ее планах и будет ли она ехать в Грузию.

"Конечно, надо ехать в Грузию, но я думаю, что сейчас вопрос стоит немного по-другому. Нужно, чтобы грузинский народ защитил свое волеизъявление, это во-первых, а во-вторых, нужно, чтобы подключилось международное сообщество", – ответила она, сказав, что сейчас в связи с этим есть много работы в Украине.

Ясько добавила, что "через некоторое время" поедет в Грузию, "но это будет не сегодня".

Саакашвили был женат на подданной Нидерландов Сандре Рулофс, получившей гражданство Грузии. У них двое сыновей – Эдуард и Николоз. Официально об их разводе не сообщалось.

Ясько в комментарии ТСН 2 октября завила, что ее отношения с Саакашвили продолжаются уже год. Нардеп говорит, что знакома с матерью политика и одним из его сыновей. По утверждению Ясько, Саакашвили "не является до сих пор женатым".

По словам нардепа, она говорила с экс-президентом Грузии в день его задержания. "Мы были вчера еще с ним на связи. То, что произошло вчера, то, что его арестовали, – это очень грустно и больно мне лично и политически", – заявила она.