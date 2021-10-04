Саакашвили уже почти неделю находится в Грузии – прокуратура

Сегодня у здания тюрьмы, где содержат Саакашвили, на акцию протеста вышли его сторонники Фото: ЕРА

В релизе идет речь о том, что двум гражданам Грузии предъявили обвинения в рамках расследования о незаконном пересечении государственной границы Саакашвили.

В сообщении указаны только инициалы мужчин, но говорится, что они 29 сентября, после того, как экс-президент пересек границу, отвезли его в один из населенных пунктов региона Самегрело. Оттуда, по версии правоохранителей, Саакашвили отправился в Тбилиси, где поселился в квартире Элгуджи Цомая. Как пишет "Грузия Online", Цомая обвинили в укрывательстве преступлений и сегодня арестовали.

1 октября Саакашвили задержали в квартире этого мужчины, отмечается в релизе прокуратуры.

По сообщению канала "Рустави 2", двое мужчин, которым сегодня предъявили обвинения, – это отец и сын Зураб и Шалва Цоцория, работники порта Поти.