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"Постоянное напоминание про мою ситуацию и несправедливость жизненно важны". Саакашвили из грузинской тюрьмы передал письмо Гордону и Бацман. Фото

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Гордон призвал президента Украины и международное сообщество добиваться освобождения Саакашвили
Гордон призвал президента Украины и международное сообщество добиваться освобождения Саакашвили
Фото: Gordonua.com

Бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили, который находится под арестом в руставской тюрьме, прислал письмо основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону и его супруге, главному редактору издания Алесе Бацман. Об этом Гордон рассказал вечером 5 октября в эфире программы "Час Голованова" на канале "Украина 24".

Письмо Саакашвили передал Гордону и Бацман через свою близкую подругу, народного депутата от "Слуги народа" Елизавету Ясько, которая сегодня посетила его в тюрьме

"В первую очередь – с днем рождения Алесеньки, извиняюсь, что не смог присутствовать, и огромное спасибо за поддержку. Сейчас, когда я нахожусь на бессрочной голодовке, которую ни при каких условиях не намерен прекращать, пока я в тюрьме, постоянное напоминание про мою ситуацию и несправедливость жизненно важны. Спасибо еще раз. Надеюсь, смогу когда-либо достойным образом отблагодарить. Обнимаю", – сказано в письме Саакашвили.

Фото: Gordonua.com
Фото: Gordonua.com

1 октября Гордон записал видеообращение по поводу задержания Саакашвили. В нем он призвал президента Украины Владимира Зеленского добиваться освобождения экс-президента Грузии, у которого есть украинское гражданство.

"Михаил Саакашвили сыграл огромную роль в том, чтобы Украина оставалась демократическим государством. Я искренне уважаю этого человека, я люблю его и считаю, что Михаилу Саакашвили нужно немедленно вернуть свободу. Я обращаюсь к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой посодействовать тому, чтобы гражданина Украины Михаила Саакашвили, выдающегося человека и реформатора, поскорее выпустили из тюрьмы", – сказал журналист в обращении. 

Алеся Бацман, Дмитрий Гордон и Михаил Саакашвили. Фото: Gordonua.com
Алеся Бацман, Дмитрий Гордон и Михаил Саакашвили. Фото: Gordonua.com

В эфире программы Василия Голованова Гордон рассказал, что о планах Саакашвили поехать в Грузию узнал в начале сентября во время XXX Экономического форума в польском Карпаче, на котором присутствовал бывший президент.

"Михаил Саакашвили нам вдруг говорит: "Я лечу в Грузию, там местные выборы, я должен поддержать оппозицию, потому что она близка к победе". Я ответил: "Так вас же могут арестовать". А он: "Могут и убить. Но я же революционер". То есть он осознанно [поехал]. Наше мышление отличается от его мышления. Он потому и совершил реформы в Грузии, что он такой. Он буйный. [Cоветский поэт, бард и актер Владимир] Высоцкий писал: "Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков". Он вожак, человек, который может рвануть рубаху на груди и совершить поступок. Вот он и совершил поступок", – сказал Гордон.

Он высказал надежду, что международное сообщество и грузины будут добиваться освобождения Саакашвили.

"Должна быть элементарная благодарность человеку, который лично вырвал эту страну многострадальную из лап разрухи, нищеты, преступности и сделал ее цивилизованной... То, что он сделал для Грузии, дай бог, чтобы кто-то из наших президентов сделал для Украины. Я надеюсь, что Михаила Саакашвили с помощью президента Украины и международного сообщества удастся вернуть в Украину. Я буду делать для этого все возможное", – отметил журналист. 

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

6 сентября 2021 года Саакашвили сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Через несколько дней он подтвердил это намерение, отметив, что осознает: его могут арестовать в Грузии.

Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенцицарном учреждении №12 в Рустави. Экс-президент Грузии объявил голодовку.

1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы Саакашвили.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии. Зеленский заявил, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину.

По итогам подсчета 100% голосов на местных выборах в Грузии лидирует правящая партия "Грузинская мечта", которую поддержало 46,74% избирателей, основанная Саакашвили партия "Единое национальное движение" набрала 30,68% голосов и заняла второе место, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Теги: Дмитрий Гордон, Грузия, Михаил Саакашвили, Алеся Бацман, Владимир Зеленский, Елизавета Ясько, задержание Саакашвили в Грузии
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