"Постоянное напоминание про мою ситуацию и несправедливость жизненно важны". Саакашвили из грузинской тюрьмы передал письмо Гордону и Бацман. Фото

Письмо Саакашвили передал Гордону и Бацман через свою близкую подругу, народного депутата от "Слуги народа" Елизавету Ясько, которая сегодня посетила его в тюрьме.

"В первую очередь – с днем рождения Алесеньки, извиняюсь, что не смог присутствовать, и огромное спасибо за поддержку. Сейчас, когда я нахожусь на бессрочной голодовке, которую ни при каких условиях не намерен прекращать, пока я в тюрьме, постоянное напоминание про мою ситуацию и несправедливость жизненно важны. Спасибо еще раз. Надеюсь, смогу когда-либо достойным образом отблагодарить. Обнимаю", – сказано в письме Саакашвили.

Фото: Gordonua.com

1 октября Гордон записал видеообращение по поводу задержания Саакашвили. В нем он призвал президента Украины Владимира Зеленского добиваться освобождения экс-президента Грузии, у которого есть украинское гражданство.

"Михаил Саакашвили сыграл огромную роль в том, чтобы Украина оставалась демократическим государством. Я искренне уважаю этого человека, я люблю его и считаю, что Михаилу Саакашвили нужно немедленно вернуть свободу. Я обращаюсь к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой посодействовать тому, чтобы гражданина Украины Михаила Саакашвили, выдающегося человека и реформатора, поскорее выпустили из тюрьмы", – сказал журналист в обращении.

Алеся Бацман, Дмитрий Гордон и Михаил Саакашвили. Фото: Gordonua.com

В эфире программы Василия Голованова Гордон рассказал, что о планах Саакашвили поехать в Грузию узнал в начале сентября во время XXX Экономического форума в польском Карпаче, на котором присутствовал бывший президент.

"Михаил Саакашвили нам вдруг говорит: "Я лечу в Грузию, там местные выборы, я должен поддержать оппозицию, потому что она близка к победе". Я ответил: "Так вас же могут арестовать". А он: "Могут и убить. Но я же революционер". То есть он осознанно [поехал]. Наше мышление отличается от его мышления. Он потому и совершил реформы в Грузии, что он такой. Он буйный. [Cоветский поэт, бард и актер Владимир] Высоцкий писал: "Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков". Он вожак, человек, который может рвануть рубаху на груди и совершить поступок. Вот он и совершил поступок", – сказал Гордон.

Он высказал надежду, что международное сообщество и грузины будут добиваться освобождения Саакашвили.

"Должна быть элементарная благодарность человеку, который лично вырвал эту страну многострадальную из лап разрухи, нищеты, преступности и сделал ее цивилизованной... То, что он сделал для Грузии, дай бог, чтобы кто-то из наших президентов сделал для Украины. Я надеюсь, что Михаила Саакашвили с помощью президента Украины и международного сообщества удастся вернуть в Украину. Я буду делать для этого все возможное", – отметил журналист.