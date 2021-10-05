Ясько после встречи с Саакашвили в тюрьме: Украина завидует, что в Грузии есть такой президент

"Грузии нужно чувствовать себя счастливой, потому что есть такой человек, как Саакашвили. Который на многое может пойти для своего народа. Я очень горжусь им как человеком, который так любит свою страну. Это большая борьба, которую вам нужно выиграть. Борьба за будущее, и я очень хочу, чтобы Михаил Саакашвили скоро вышел на свободу", – прокомментировала ситуацию украинский политик.

По ее словам, Саакашвили является политическим заключенным и это "недопустимая ситуация".

"Это очень плохо – то, что произошло с вашим президентом. Нужно с этим бороться. Вам обязательно нужно защищать свое будущее и будущее Михаила. Потому что он человек с большим сердцем и умением делать большие изменения. Мы очень ценим это в Украине и завидуем вам за то, что у вас есть такой президент в Грузии. Он тоже украинский политик и очень хочется, чтобы его тут защищали", – сказала она журналистам.

Ясько 1 октября опубликовала видео, где она и Саакашвили рассказывают, что "любят друг друга и поддерживают". Ролик она обнародовала после того, как Саакашвили задержали в Грузии.

Нардеп говорит, что ее отношения с Саакашвили продолжаются уже год. По словам Ясько, она знакома с матерью политика и одним из его сыновей, а сам Саакашвили "не является до сих пор женатым".