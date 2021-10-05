Нардеп Ясько приехала в Грузию к задержанному Саакашвили

Фото Ясько опубликовал телеканал "Формула". Журналисты заметили депутата у здания руставской тюрьмы – именно там находится задержанный 1 октября Саакашвили.

Телеканал Rustavi 2 уточняет, что Ясько пришла на встречу с заключенным, но от общения с журналистами отказалась.

Rustavi 2 сообщает также, что сегодня пенитенциарное учреждение посетили правозащитники. По их словам, прокуратура страны хочет запретить Саакашвили звонить из тюрьмы родственникам и как-либо контактировать с журналистами и общественностью.

Ясько 1 октября опубликовала видео, где она и третий президент Грузии Михаил Саакашвили рассказывают, что "любят друг друга и поддерживают". Ролик она обнародовала после того, как Саакашвили задержали в Грузии.

Нардеп говорит, что ее отношения с Саакашвили продолжаются уже год. По словам Ясько, она знакома с матерью политика и одним из его сыновей, а сам Саакашвили "не является до сих пор женатым".

Саакашвили был женат на подданной Нидерландов Сандре Рулофс, получившей гражданство Грузии. У них двое сыновей – Эдуард и Николоз. Официально об их разводе не сообщалось.