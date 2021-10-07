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ПОЛИТИКА

Глава МИД Грузии: Об экстрадиции Саакашвили в Украину и речи быть не может

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября
Саакашвили задержали в Грузии 1 октября
Фото: EPA

Обсуждать возможность экстрадиции в Украину бывшего президента Грузии, главы Исполкома реформ Украины Михаила Саакашвили "абсурдно", считает министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани. Об этом он сказал 6 октября в эфире канала Rustavi2.

"Об экстрадиции, конечно, и речи быть не может. Абсурдно обсуждать это вообще, потому что это запрещено законом. Саакашвили осужден по четырем делам и арестован абсолютно законно и правильно. Оказывается, он нарушил не только грузинское законодательство на границе, но и незаконно выехал из Украины", – заявил министр.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

6 сентября 2021 года Саакашвили сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Через несколько дней он подтвердил это намерение, отметив, что осознает: его могут арестовать в Грузии.

Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенцицарном учреждении №12 в Рустави. Экс-президент Грузии объявил голодовку.

1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы Саакашвили.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии. Зеленский заявил, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Михаил Саакашвили, МИД Грузии, экстрадиция, Давид Залкалиани, задержание Саакашвили в Грузии
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