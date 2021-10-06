Бульвар Шоубиз
 
06 октября, 2021
 
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"Форма совершенно неприемлемая". Жена Саакашвили прокомментировала его роман с Ясько

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Рулофс: Не скрою от вас, что содержание видео, сделанного в пятницу вечером, было для меня неожиданным
Рулофс: Не скрою от вас, что содержание видео, сделанного в пятницу вечером, было для меня неожиданным
Фото: Sandra Roelofs / სანდრა რულოვსი / Facebook

Жена экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Рулофс 6 октября в Facebook прокомментировала заявление супруга о его романтических отношениях с народным депутатом от "Слуги народа" Елизаветой Ясько.

"Михаил Саакашвили – политический заключенный, и как гражданка Грузии я полностью поддерживаю требование о его освобождении", – написала она.

По словам Рулофс, многие сбитые с толку друзья и товарищи спрашивают ее о личной жизни.

"Не скрою от вас, что содержание видео, сделанного в пятницу вечером, было для меня неожиданным, а форма – совершенно неприемлемой. Несмотря на свои личные эмоции, я сохраняю спокойствие и верю, что мы выйдем победителями из этой битвы", – отметила она.

https://www.facebook.com/RoelofsSandra/posts/409702417178833

Контекст:

Ясько после задержания в Грузии Саакашвили опубликовала в Facebook совместное видео и рассказала, что они встречаются.

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

6 сентября 2021 года Саакашвили сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Через несколько дней он подтвердил это намерение, отметив, что осознает: его могут арестовать в Грузии.

Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. Экс-президент Грузии объявил голодовку.

Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, политика, задержание, президент, Сандра Рулофс, Елизавета Ясько, жена
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