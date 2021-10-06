"Форма совершенно неприемлемая". Жена Саакашвили прокомментировала его роман с Ясько

Рулофс: Не скрою от вас, что содержание видео, сделанного в пятницу вечером, было для меня неожиданным Фото: Sandra Roelofs / სანდრა რულოვსი / Facebook

"Михаил Саакашвили – политический заключенный, и как гражданка Грузии я полностью поддерживаю требование о его освобождении", – написала она.

По словам Рулофс, многие сбитые с толку друзья и товарищи спрашивают ее о личной жизни.

"Не скрою от вас, что содержание видео, сделанного в пятницу вечером, было для меня неожиданным, а форма – совершенно неприемлемой. Несмотря на свои личные эмоции, я сохраняю спокойствие и верю, что мы выйдем победителями из этой битвы", – отметила она.