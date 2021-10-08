Пенитенциарная служба Грузии заявила, что у Саакашвили в камере есть телевизор и матрас. Его адвокат говорил, что это не так

По их версии, для Саакашвили 4 октября специально изготовили карту, на нее зачислили лимитированную сумму. На следующий день он выбрал телевизор в учреждении исполнения наказаний и оформил заказ.

В службе добавили, что при заселении в камеру Саакашвили передали вещи для личного пользования, в которые входили белье, одеяло, матрас и подушка. Саакашвили не просил администрацию выдать ему дополнительный матрас, отметили тюремщики.

Адвокат Георгий Гелхаури встретился с Саакашвили 7 октября. По словам Гелхаури, тюремная администрация не давала его подзащитному матрас и телевизор. Адвокат также говорил, что Саакашвили ограничили в звонках по телефону и праве на посещения.

Депутат находящейся у власти партии "Грузинская мечта" Ираклий Заркуа предупредил, что для Саакашвили не будут создавать "комфортные условия".