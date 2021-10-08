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Пенитенциарная служба Грузии заявила, что у Саакашвили в камере есть телевизор и матрас. Его адвокат говорил, что это не так

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Саакашвили задержали в Тбилиси
Саакашвили задержали в Тбилиси
Фото: ЕРА

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сам купил телевизор и смотрит его в своей камере. Об этом заявили представители Специальной пенитенциарной службы Грузии 7 октября, сообщила радиостанция "Sputnik.Грузия".

По их версии, для Саакашвили 4 октября специально изготовили карту, на нее зачислили лимитированную сумму. На следующий день он выбрал телевизор в учреждении исполнения наказаний и оформил заказ. 

В службе добавили, что при заселении в камеру Саакашвили передали вещи для личного пользования, в которые входили белье, одеяло, матрас и подушка. Саакашвили не просил администрацию выдать ему дополнительный матрас, отметили тюремщики.

Адвокат Георгий Гелхаури встретился с Саакашвили 7 октября. По словам Гелхаури, тюремная администрация не давала его подзащитному матрас и телевизор. Адвокат также говорил, что Саакашвили ограничили в звонках по телефону и праве на посещения.

Депутат находящейся у власти партии "Грузинская мечта" Ираклий Заркуа предупредил, что для Саакашвили не будут создавать "комфортные условия".

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

6 сентября 2021 года Саакашвили сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Через несколько дней он подтвердил это намерение, отметив, что осознает: его могут арестовать в Грузии.

Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. Экс-президент Грузии объявил голодовку.

1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы Саакашвили.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии. Зеленский заявил, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину.

Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, тюрьма, подушка, белье, задержание Саакашвили в Грузии
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