Представителям грузинской православной церкви не удалось уговорить Саакашвили прекратить голодовку

Ботковели передал политику просьбу грузинского патриарха прекратить голодовку, однако тот отказался. По словам Ботковелли, Саакашвили заявил, что принял это решение и не собирается его менять.

Также политик попросил передать патриарху, что у него нет нагрудного креста и он хотел бы его вернуть.

Ботковелли говорит, что не заметил у Саакашвили слабости. Он также сообщил, что привез позолоченное Евангелие, но не смог передать его политику. В тюрьме ему сказали, что все дело в переплете – если бы он был простой, то Евангелие бы без проблем отдали Саакашвили.